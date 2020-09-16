Маршруты для прогулки по дворам Алматы
Текст: Илья Юн
Фото: Айгерим Танатар
Коллаж: Гульдана Тауасар
Если во время прогулок вы предпочитаете держаться центральных улиц и тенистых аллей, вы многое теряете. Дворы – это свой микрокосмос. Правда в странах СНГ доступ в них был ограничен угрозой быть обворованным или покалеченным. Всему виной лихие 90-е, высокий уровень преступности, "гоп-стоп" и прочий бандитизм. В Алматы это и вовсе подкреплялось строгой территориальной дележкой районов "по пацанским" принципам. Благо сегодня эти архаичные и одиозные принципы фактически исчезли. Люди перестали романтизировать сомнительные бандитские идеалы, и дворы наконец освободились от "нежелательных элементов". А это значит, что можно гулять, не оборачиваясь назад (по крайней мере, в центре города).
Несмотря на стремление СССР к "униформному" виду всех зданий, многие не хотели жить одинаково. Поэтому дворы стали одним из средств самовыражения. Проходило это либо за счет усилий архитекторов (в виде малых архитектурных форм), либо за счет людей, ухаживающих за любимым двором-садом. Многие из этих людей занимаются этим и по сей день. Все это создает уникальное ощущение даже от самого банального бетонного двора. Этим материалом мы хотим мотивировать жителей и гостей Алматы начать изучение местных дворов. Но если вы все еще не знаете, с чего начать, предлагаем на выбор шесть маршрутов.