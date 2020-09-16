Маршруты для прогулки по дворам Алматы

Если во время прогулок вы предпочитаете держаться центральных улиц и тенистых аллей, вы многое теряете. Дворы – это свой микрокосмос. Правда в странах СНГ доступ в них был ограничен угрозой быть обворованным или покалеченным. Всему виной лихие 90-е, высокий уровень преступности, "гоп-стоп" и прочий бандитизм. В Алматы это и вовсе подкреплялось строгой территориальной дележкой районов "по пацанским" принципам. Благо сегодня эти архаичные и одиозные принципы фактически исчезли. Люди перестали романтизировать сомнительные бандитские идеалы, и дворы наконец освободились от "нежелательных элементов". А это значит, что можно гулять, не оборачиваясь назад (по крайней мере, в центре города).