Куда сходить на праздники в Алматы?

Впереди целых пять дней выходных. Чтобы не жалеть о бесцельно потерянном времени, рекомендуем составить план заранее. Вылазки на природу, походы в музей, танцевальные баттлы и многое другое - рассказываем, что будет происходить в городе и за его пределами в эти дни.

Nauryz Food Festival в Esentai Mall

21-23 марта

С 21 по 23 марта на аллее Esentai Square будет проходить Nauryz Food Festival – здесь можно будет попробовать блюда казахской национальной кухни и блюда других народов Казахстана от разных шеф-поваров Алматы. Также гости смогут покататься на традиционных качелях алтыбакан и сделать фотографии на фоне традиционной казахской юрты, которая будет установлена на три дня. Маленькие гости в возрасте до 6 лет смогут принять участие в мастер-классе по искусству мокрого валяния. Также для детей в возрасте от 7 лет пройдет мастер-класс "Изготовление национальных узоров из фетра", где их научат делать оригинальные сувениры, украшения для дома, а также декоративные дополнения к подаркам. Мастер-классы будут проходить в юрте с 13:00 до 16:00 и на 3 этаже Esentai Mall – с 15:00 до 17:00. Вход свободный.

Nauryz BBQ в Woodman

21 марта

Сезон вылазок на природу всегда открывается в Наурыз. Тем, кто пока не хочет уезжать далеко от города, рекомендуем заглянуть в санаторий "Казахстан", – здесь на террасе ресторана Woodman будет устроен праздничный барбекю. Площадка для детей, качели алтыбакан, а также пунш, кумыс и баурсаки в качестве угощения – отличный вариант для семейного досуга. Вход бесплатный, начало в 12:00.

Лекция "Сюрреализм Дали и кубизм Пикассо" от Ирины Батуриной

21 марта

Лекции сегодня – это не про тоскливые часы в университете, а новый способ проведения досуга с возможностью узнать что-то новое. 21 марта искусствовед и профессор Ирина Батурина расскажет о двух самых популярных в массовой культуре художниках – Сальвадоре Дали и Пабло Пикассо, а также об их современниках. Почему Дали настойчиво писал полотна маленьких размеров? Как отличить авангардистское направление дадаизм от парадоксального сюрреализма? Что из себя представляет метафорическая живопись Кирико? И многие другие вопросы будут рассмотрены на лекции. Нужна предварительная запись на сайте или по телефону 8747 798 10 54. Лекция пройдет в офисном пространстве LES с 19:30 до 21:30. Вход – 2000 тенге для взрослых и 1000 тенге – для школьников и студентов.

Путешествие в замок кочевников и Тамгалы-тас

22 марта

Самое время вспомнить школьные экскурсии, когда вы всем классом отправлялись за город. Тамгалы-тас – одно из самых популярных туристических направлений, а ещё – любимое место учителей истории и археологов для проведения экскурсий. Если последний раз вы были в урочище десять-пятнадцать лет назад, возможно, пришло время обновить знания. Бонусом к поездке станет посещение Замка кочевников – искусственно возведенного средневекового городка (был построен для фильма "Кочевники"). Если у вас нет машины, выходом станет полноценная экскурсия, в неё включены трансфер, питание и услуги экскурсовода. Цена – 16 000 тенге. Билеты можно купить здесь.

Спектакль "Зефирный Жора" для детей и родителей

23-24 марта

"Зефирный Жора" – одна из самых известных повестей детской писательницы Тони Шипулиной. Это трогательная история мальчика Жоры, который немножко не такой как все, о его вечно занятых родителях, о том, как порой, мы не слышим своих детей. Об одиночестве, любви, школе, дружбе и ещё раз о любви. Спектакль для детей и родителей от театра ARTиШОК. Каждому зрителю вне зависимости от возраста необходимо взять билет. Их можно приобрести здесь.

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Almaty Dance Festival

21-24 марта

Давно хотели заняться современными танцами, но не знали, какой стиль выбрать? Сами занимаетесь танцами, но хотелось бы посмотреть и на других ребят? С 21 по 25 марта в Алматы будет проходить масштабный танцевальный фестиваль от школы Funky Town. Там можно посетить мастер-классы по вог, крампу, дэнсхоллу (они открыты для всех желающих), посмотреть баттлы и просто увидеть, чем живет современный танец в Казахстане. Поподробнее о расписании и адресе можно узнать здесь.

Показ фильма Breakfast at Tiffany's в Chaplin Mega Park

26 марта

Каждый месяц американское консульство показывает на большом экране классику американского кино в оригинале, с субтитрами. Традиционно показы проходят в Chaplin Mega Park. Март стал месяцем Холли Голайтли – легкомысленной авантюристки и любительницы ювелирной марки Tiffany. Показ стартует в 19:00. Билеты можно приобрести на месте.

Выставка "Современные нэцкэ из дерева" в музее им. Кастеева

Изначально нэцкэ являлось утилитарным предметом мужского кимоно (которое было лишено карманов), и нэцкэ играло роль маленькой застежки для коробок с лекарствами или табаком, а также подвесного брелока. Со временем простые повседневные предметы достигли уровня подлинного искусства, превратившись в объекты самостоятельной художественной ценности, подходящие для коллекционирования. В разных странах мира живет большое количество поклонников нэцкэ, а также коллекционеров этого вида японского искусства. На выставке в Алматы представлены "нэцкэ из дерева". Посетители смогут не только увидеть, но даже потрогать некоторые экспонаты, ощутив необыкновенную тактильную прелесть нэцкэ. Выставка открылась ещё 12 марта, и в эти выходные предоставится последний шанс посетить её.