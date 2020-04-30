Коучинг нового поколения: что продают консультанты по личному развитию сегодня

При упоминании слова “коуч” мы представляем себе мужчину в костюме, вещающего перед толпой бизнесменов - именно так выглядела классическая коуч-сессия еще совсем недавно. Сегодня профессия “продавцов успеха” трансформировалась практически до неузнаваемости. К ним обращаются школьники, студенты и инфлюенсеры.

На днях NY Times опубликовали статью о Джоше Циммермане - 35-летнем лайф-коуче, который специализируется исключительно на инфлюенсерах. За последние два года он приобрел много новых клиентов, большая часть которых - креативщики и контент-мейкеры всех мастей. Посредством индивидуальных коучинговых сессий, проводимых по Zoom даже в отсутствие пандемии, он помог десяткам людей сориентироваться в своей жизни и выстроить свой путь как инфлюенсерам.

“Многие люди не понимают, что процесс создания контента подразумевает полное одиночество", - рассказывает Джош Циммерман. Многие блогеры обращаются к нему из-за его экспертизы; он работает в инфлюенс-индустрии уже много лет, а потому знает все подводные камни этого бизнеса. В 2013 году он начал работать с YouTube Nation - новостным YouTube-шоу с более чем двумя миллионами подписчиков, где с головой окунулся в мир звезд YouTube. “Сначала я понятия не имел, кто такие - эти контент-мейкеры, но я действительно восхищался ими”, - сказал он. За три года Джош основал свою собственную управляющую фирму JZ Management.

Свою востребованность мистер Циммерман объясняет тем, что до него никто так узко не специализировался на проблемах определенной группы людей. Инфлюенс-индустрия растет ежечасно, а требования к ней меняются еще быстрее. Этот бизнес не останавливается ни на секунду, поэтому блогеры вынуждены всегда держать руку на пульсе, что равносильно постоянному стрессу. "Контент-мейкеры не могут разделить работу и личную жизнь, потому что они и есть их собственная работа, - рассказывает Джош Циммерман. - Мы идем домой и выключаем наши компьютеры; они же - свой собственный бренд”.

Чем занимаются такие коучи? По словам Джоша, в список услуг входит любой консалтинг. Но в основном он специализируется на стратегическом планировании. Вместе с инфлюенсером они прорабатывают его карьерный план, определяют цели, составляю план по достижению этих целей. Также коуч обучает своего клиента разнообразным техникам, которые помогают ему на протяжении всего процесса - это могут быть техники фокусировки, например.

Хейли Ятрос (26 лет), и она работает коучем уже почти пять лет. Ятрос работает в основном с молодыми клиентами вроде студентов или школьников, чьи нужды отличаются от нужд тех же инфлюенсеров или предпринимателей. В Международном исследовании по осведомленности потребителей говорится, что сегодня 35% респондентов, принадлежащих к поколению Z (то есть людей, родившихся после 1995 года) уже пользуются или планируют воспользоваться услугами коуча. Один из самых распространенных запросов, которые Ятрос получает от своих клиентов, звучит так: "Какова должна быть моя цель в жизни?". “Я улыбаюсь, когда молодые люди приходят ко мне, задаваясь вопросом, что они должны делать со своей жизнью. Вы и не должны знать этого, когда вы находитесь в подростковом возрасте", - говорит она. "Ваша жизненная цель должна развиваться с течением времени, и этот вопрос следует задавать не один раз. Многие молодые люди чувствуют, что если они не получат то, что хотят, прямо сейчас, то никогда этого не получат. Они забывают, что жизнь - это игра вдолгую”, - рассказывает она в интервью The Guardian.

Одной из основных причин, по которой молодые люди обращаются за помощью к консультантам, Ятрос называет социальные сети. “Это поколение опирается на социальные сети как на единственное средство связи с другими людьми, и у них на самом деле нет ничего другого, - говорит она. - Многие из них берут коуча, чтобы не оставаться в одиночестве. У меня была клиентка, у которой было более 7000 подписчиков в Instagram, но у нее не было никого в своей жизни, кому она могла бы довериться, если бы ей это понадобилось”.

21-летняя Элисон Розенгард, живущая в Бостоне в США, после поступления в колледж поймала себя на мысли, что она не знает, что является целью ее жизни. “В то время я очень волновалась, потому что все усилия в моем детстве были направлены на то, чтобы поступить в колледж. Когда я там оказалась, то поняла, что у меня нет понимания, куда двигаться - говорит она. - Лайф-коучинг стал защитным одеялом от стрессов. Я смогла задать вопрос людям, которые столкнулись с тем же самым 5-10 лет назад”.

Коучем Элисон стала Кали Роджерс, 31-летняя основательница Blush - сервиса, ориентированного исключительно на молодых женщин. “Женщинам нужно безопасное место, - говорит Роджерс. - Поэтому для меня было важно построить платформу, где они не чувствовали бы осуждения. Большинство думает, что лайф-коучинг - это только для мужчин среднего возраста, бизнесменов. Я хотела продемонстрировать, что коучинг доступен не только миллионерам с корпорациями. Вы можете быть 22-летней женщиной, сидящей на своей первой работе и думающей: “Неужели это и есть моя жизнь?”. Значит, в этот момент вам и нужен человек, который поможет разобраться в себе”.

Сегодня к коучингу обращаются по всем вопросам - от карьерного выбора и профориентации до поиска смысла жизни. Существует даже Международная ассоциация коучинга. Единственная проблема заключается в том, что методики обучения коучингу и его сертификация как направления до сих пор вызывают вопросы. Например, техники гуру коучинга и иконы этого движения 90-х годов - Тони Роббинса - регулярно критикуются. Социолог Александр Фирсов в своей колонке для журнала Forbes писал о мастер-классах Роббинса: “Он синтезирует в хорошо упакованный маркетинговый продукт ряд практик - от неопротестантской экзальтации, примитивного психоанализа до нейролингвистического программирования, игры с внутренними энергиями, совмещения телесных упражнений с проецированием на них ментальных конструкций”. Многие коучи, например такие, как Хейли Ятрос, до сих пор изучают техники, заложенные Дейлом Карнеги - американским педагогом, психологом и оратором. Считается, что именно он создал теорию психологии общения.

Популярность коучинга выросла и в Казахстане. Все чаще можно встретить предложения услуг, рассчитанных на разные форматы работы, от профессионалов. Кто-то работает с предпринимателями, кто-то, как и их зарубежные коллеги, помогает тем, кто оказался на карьерном распутье. "Я периодически обращаюсь к коучам, когда чувствую, что "застреваю" и мне нужна помощь со стороны. Работаем над личными убеждениями, страхами, ограничениями. Разговор может начаться с каких-то конкретных ситуаций, но в целом - это всегда про меня и про мои состояния. Опыт работы обычно позитивный, я стараюсь быть открытым в процессе и взять самое ценное из беседы. Выбираю коуча по рекомендации, смотрю, что человек пишет/говорит, чтобы понять, насколько мне близки его убеждения. Официальные регалии для меня имеют малое значение. Так как коуч - не бизнес-консультант, я не ожидаю от него бизнес-решений. Я решаю проблемы в своем бизнесе через персональные трансформации. Коуч, психолог или психотерапевт очень нужны всем (в зависимости от сложности вопросов). В нашей культуре - держать все в себе, а это прямая дорога к неврозам и заболеваниям. Просить и принимать помощь/поддержку - не стыдно, это просто вопрос эффективности", - рассказывает Cергей Сек, директор компании Lincoln Company, занимающейся деловыми мероприятиями и корпоративным обучением.