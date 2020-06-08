Сегодня ностальгия – один из ключевых трендов популярной культуры. Это можно видеть на примере успеха таких сериалов, как “Очень странные дела” – современный человек может ностальгировать по временам, которых никогда не прочувствовал сам. Для молодых алматинцев поводом для такой ностальгии стало представление о советской Алма-Ате – городе яблонь, чистых арыков, солнца и счастья. В массовом сознании за этим образом сохранилась своеобразная философия: когда арыки действительно выполняли свою оросительную функцию, при постройке учитывались "роза ветров" и продуваемость, а город расширялся в связи со строгим регламентом. Во многом это действительно было так, но нельзя исключать влияния пропагандистской машины. Если раньше эти материалы выполняли конкретные политические функции, то сейчас такая пропаганда может послужить удобным способом погружения в ностальгию. Хороший вариант для того, чтобы с головой окунуться в ту атмосферу – кинооткрытки, в которых рассказывают обо всём хорошем, что происходило в советских городах. Нам кажется, что эти фильмы обладают медитативным эффектом, так необходимым в это время хаоса.

Город моей весны (1960)

“ Школфильм ” – Алма-Ата (1973)

Город яблоневых зорь (1978)

Мой адрес – Советский Союз: Алма-Ата (1979)



Часть 1

Часть 2

Киножурнал “Советский Казахстан” (1984)