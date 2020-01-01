Как выглядит Алматинский ботанический сад после реконструкции?

Текст: Buro247.kz

Ботанический сад в Алматы носит статус "главного". Это неспроста, ведь он обладает статусом “особо охраняемой природной территории Республиканского значения”. Правда все это были лишь слова на бумаге. На деле сад долго простаивал, его земли неоднократно пытались изъять, постепенно территория разрушалась и казалось, что сад навсегда утерял свою красоту. Но в 2018 году Фонд Болата Утемуратова инициировал проект реконструкции сада. Редакция BURO. попала в сад за несколько дней до официального открытия и посмотрела на проведенные за два года работы.

Сад появился еще в 30-х годах. Он никогда не выполнял функции прогулочного парка, направленность была сугубо научная. А это значит, что на протяжении последующих 30 лет создавались различные институты, которые использовали сад в качестве исследовательской базы. В 1965 Академия Наук Казахской ССР постановила организовать ботанический сад на правах самостоятельного научно-исследовательского института. История вносит свои коррективы, и с распадом СССР нарушается вся логистика, важность науки носит второстепенный характер, если не третьестепенный. Особо предприимчивые бизнесмены планировали выкупить территорию сада и на его месте начать строительство различных жилых и развлекательных комплексов. Благо в 2006 году правительство внесло сад в перечень “Особо охраняемых природных территорий Республиканского значения”. Это позволило законсервировать территорию, но благоустройством никто не занимался и сад начал ветшать. Но это тот случай, когда можно сказать – хорошо, что не трогали. В самом деле, учитывая печальный опыт реконструкций в Алматы (например, Дворец Республики), многие люди сильно переживали за сад. Нужно отдать должное рабочей команде Фонда Болата Утемуратова, они четко выделили три пункта, по которым будет проводиться вся работа:

Первый – бережное отношение к растениям сада, сохранение и обогащение флоры в сотрудничестве с дендрологами и учеными Института ботаники и фитоинтродукции;

Второй – использование лучшего мирового опыта и передовой экспертизы в дизайне, архитектуре и планировании инфраструктуры особо охраняемых природных зон, использование экологичных, высококачественных материалов для создания комфортного и безопасного общественного пространства;

Третий – прозрачность и подотчетность, включая проведение общественных слушаний и регулярного диалога с активными жителями города и экологическими организациями по планам реконструкционных работ, в том числе через социальные сети.

В ходе работ благоустроили 17,7 гектаров общественных зон. Это значит, что были обновлены дороги, установлены 250 новых скамеек, появилось специальное низовое освещение (1500 фонарей) которое не мешает природному циклу деревьев. Для безопасности посетителей по территории сада выставлено 130 камер видеонаблюдения. Также была переработана навигация и появились удобные указатели, информационные таблички и мобильное приложение, которое выступает цифровым гидом для изучения сада. Отдельного внимания заслуживают входные павильоны. Раньше вход в сад отпугивал, из-за чего немногие решались в него вообще заходить. После реконструкции появилось три приятных стеклянных павильона. Это не просто входные ворота, а полноценная туристическая инфраструктура. В павильонах будут установлены электронные системы билетирования, сувенирные магазины, кафетерии и прочие удобства. Войти в сад можно с улицы Тимирязева, также был полностью восстановлен западный павильон со стороны выставочного комплекса “Атакент” и с нуля построен южный павильон и партер. К южному павильону можно подъехать с улицы Аль-Фараби.

Также на территории общественных зон появились пруды и заводи с японскими карпами и лебедями. Если подытожить, то для комфортных прогулок горожан созданы все необходимые условия. В обновленном ботаническом саду чувствуешь себя комфортно и теперь здесь всегда можно будет скрыться от городской суеты. Но нельзя забывать, что ботанический сад это все же не парк и помимо интереса со стороны обычных жителей, сад выполняет научные функции. В официальном пресс-релизе, сотрудники отметили обогащение зеленого фонда: “В рамках реконструкции здесь высажено 174.300 новых растений, включая редкие виды и эксклюзивные сорта – более 1300 новых деревьев (разные сорта сосны, туи, вишни, яблони, груши, сливы, дуба, клёна, березы, липы), 40.000 кустов, 130.000 злаков и многолетников, 3000 роз. Настоящим украшением обновленного сада стали сакуры, арка из груши “Шантеклер”, клён “Роял Ред”, с красными листьями (впервые посажен за пределами Европы), плетистые розы на перголах, коллекции магнолии, деревья Бонсай и многие другие виды”. Это все не имело бы смысла, если бы не была решена главная проблема сада – нехватка воды для полива. Один из важнейших пунктов реконструкции – восстановление системы орошения и полива. Для это были пробурены две новые артезианские скважины, а также увеличена пропускная способность двух имевшихся. Помимо этого, было протянут водозабор из реки Керенкулак, что позволит получать саду от 600 кубометров воды в сутки. Вся эта вода будет идти по новой арычной сети, протяженность которой составляет 13 километров.

Официально ботанический сад откроется 15 июня. С 15 по 21 июня сад будет открыт для посещения с 10:00 до 23:00. Вход будет бесплатным, но для посетителей выставлено обязательное условие – ношение защитной маски и соблюдение социальной дистанции.