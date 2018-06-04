Дождь и танцы: как прошел третий фестиваль еды "Вкусная Алма-Ата"

После годичного перерыва фестиваль еды "Вкусная Алма-Ата" вернулся в город. Без еды сегодня не обходится ни одно городское мероприятие, так почему бы не выделить ей отдельный праздник? Для фестиваля был выбран парк за КБТУ, в котором разместились ресторанная зона, детские площадки, фотозоны и даже маленькие магазинчики. Все прошло в рамках рекламной кампании Visit Almaty "Узнай свой город лучше!", при поддержке акимата города.

Мероприятие стало торжеством стрит-фуда. Каждый ресторан приготовил свои вариации уличной еды. Thali подавали карри с рисом, Aurora – собу в takeaway-боксах, свои фирменные хотдоги готовил Le Janbyr Bar, La Giginova лепили хинкали на глазах у публики, BAO предлагали попробовать азиатские бургеры на паровой булочке. Некоторые продукты можно было приобрести для себя - например индийские специи и травы. К удовольствию детей по территории парка весь день разъезжал велосипед с мороженым от Umami, в то время как постоянный вагончик стоял на входе. Атмосферу не смог испортить даже нагрянувший ливень, который, однако, очень быстро закончился. Завершился вечер концертом и танцами под дождем.