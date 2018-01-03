Как поменялся Алматы в 2017 году: События и мнения

В 2017 году, вслед за Москвой, Алматы превратился в окопы – жители города старательно перепрыгивали траншеи, искали пути объезда, дружно сетовали на городскую администрацию. Трансформация центра в пешеходную территорию, исчезновение заборов, снос исторических зданий, появление новых торговых центров – этот год стал переворотным не только для внешнего облика города, но и для самосознания его жителей. Урбанистику обсуждали повсеместно, горожане участвовали в общественных дискуссиях. Многие инициативы создавались именно неравнодушными жителями города, как, например, проект по развитию садов и палисадников "Сади сады". Пусть некоторые общественные протесты успехом так и не увенчались, начало было положено. Рассказываем, какие события в этом году изменили город.

Снос здания на пересечении улиц Желтоксан и Богенбай батыра

Два года назад бывшее здание Госплана стало причиной противостояния властей и горожан. Несмотря на тот факт, что здание не было памятником архитектуры, многие ратовали за его сохранение. В итоге переубедить власти и предпринимателей не удалось, здание Госплана было снесено, а вместо него появился новый торговый центр Kaisar Plaza, который заработает уже в следующем году. Специалисты утверждают, что новая постройка нарушает архитектурный ансамбль исторического центра, в частности, здание возвышается над соседними двух-трехэтажными строениями, что создает резкий контраст. В то же время сторонники сноса утверждали, что функциональное назначение и эффективность старой постройки были давно утеряны и почти 30 лет здание не приносило никакой пользы городу. Какая судьба ожидает новый ТЦ – увидим в 2018 году.

Превращение улицы Панфилова в пешеходный бульвар

Больше всего неудобства жителям города доставила реконструкция улицы Панфилова – в течение трех летних месяцев пробки на отрезке улицы Кабанбай батыра между Фурманова и Абылай хана не заканчивались, как и назойливый шум отбойных молотков. Вместе с Панфилова реконструкция захватила и Арбат, и площадь Астаны (Старую площадь). В сентябре алматинцы поняли, что их страдания окупились вдвойне. На пешеходном променаде появились скамейки, фонтаны, детские площадки и красивые фонари. Автор проекта Роман Шнайдер вдохновлялся проспектом Рамбла в Барселоне, самой популярной пешеходной улицей Каталонии, по которой ежедневно проходят тысячи туристов и горожан. Цель алматинских архитекторов была достигнута – на Панфилова приезжали целыми семьями из другого конца города, чтобы прогуляться по новому променаду.

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Реконструкции центральных улиц, платные парковки, "город без заборов", появление велосипедных дорожек

Реконструкция затронула не только Панфилова. На улице Кабанбай батыра провели реставрацию домов сталинского периода, вернули старый дизайн гостиницы "Алматы". Площадь Астаны (Старая площадь) осталась без парковочных мест, а проезжую часть отделили дорожными столбами. К слову, без бесплатных парковочных мест осталась бóльшая часть старого центра –вдоль улиц были установлены паркоматы и расчерчены парковочные места. Правда, проблему излишней автомобилизации решить так и не удалось – владельцы автомобилей начали переселяться с дорог в окрестные дворы. Параллельно с укладыванием новой плитки и реконструкцией парковочных мест акимат избавлялся от любых ограждений и заборов – даже самых маленьких, высотой не более полуметра. Дороги, идущие в восточном и западном направлениях, оснастили велосипедными дорожками. Главная цель – разгрузка автомобильного потока в центре – была достигнута в основном за счет превращения улиц Шевченко и Курмангазы в односторонние.

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Появление четырех новых торговых центров

Пока акимат облагораживал исторический центр, частный бизнес не забывал про остальные районы города. В этом году в Алматы случился настоящий бум торгово-развлекательных центров. В 2016 году стартовала реконструкция "Рамстора на Фурманова", первого торгового центра в Алматы. За последние несколько лет его посещаемость значительно снизилась, в частности, из-за появления такого конкурента, как Dostyk Plaza. По задумке владельцев здание превратится в бизнес-центр – там останется супермаркет и несколько магазинов, но часть территории уйдет под аренду. Также в этом году должен был открыться ТЦ Forum на пересечении улиц Тимирязева и Сейфуллина, но из-за отсутствия достаточного количества арендаторов его запуск постоянно откладывается. В районе "Атакента" достраивается торговый центр Atakent Mall, который объединил рынки "Студент" и "Каркара". На перекрестке улиц Макатаева и Абылай хана готовится к запуску еще один проект – торгово-офисный центр Abylai Khan Plaza.

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Исследование модернистской архитектуры Алматы от музея Garage

Внушительный вклад в сохранение архитектурного наследия Алматы в этом году сделал музей современного искусства Garage. В течение года историки архитектуры Анна Броновицкая и Николай Малинин при участии архитекторов проекта "Архкод Алматы" занимались выявлением и описанием памятников послевоенного модернизма в городе. Отобранные объекты запечатлел фотограф и исследователь модернизма Юрий Пальмин. Жилые здания и государственные учреждения, перестроенные, разрушенные или сохраненные, стали частью выставки, которая в течение трех месяцев функционировала в Астане в Astana Contemporary Art Center. Заключительной точкой исследования стал выпуск второй части путеводителя по архитектуре модернизма.

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Инициатива "Сади сады"

Возродить город-сад, каким был Алматы еще 20 лет назад? Почему бы и нет. Этой целью задалась куратор Яна Малиновская. Ее проект "Сади сады" победил на конкурсе по развитию нецентральных районов, организованном Urban Forum и фондом "Сорос-Казахстан". Сначала она встретила соратника из НПО Элину Мальцеву, потом провела "День подсолнуха", во время которого они обходили дворы Тастака с лекциями о садоводстве и семенах, а затем единомышленников стало больше. Всю работу Яна Малиновская и Элина Мальцева тщательно фиксировали, а после создали выставку об алматинских садоводах. Куратор и ее помощники составили онлайн-карту палисадников города и методичку по организации сообщества. В рамках проекта девушки организовали цикл лекций и встреч со специалистами – дендрологами, озеленителями, ландшафтными дизайнерами.

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Спикеры

Асель Есжанова, архитектор

Я неоднозначно отношусь к изменениям в городе, которые произошли за 2017-й. Что-то важное безвозвратно ушло, что-то новое, многообещающее появилось. В этом и проявляется город как постоянно меняющаяся система. Мы все еще учимся на собственном опыте – как относиться к реставрации исторических зданий и строить огромные торговые центры? Как поощрять пешеходов и учитывать интересы всех групп населения, включая горожан с ограниченными возможностями?Как стать городом активных граждан и переименовывать улицы?

В этом динамичном процессе сохраняются добрые традиции алматинцев и появляются новые истории. Например, возвращение барельефа в интерьерах "Армана", последнего отдельно стоящего кинотеатра, вселяет надежду на возможность сохранения архитектурного наследия Алматы. Или восстановление озера Карасу местным сообществом, включая школьников, бизнесменов, аксакалов и батюшки церкви, чьи купола отражаются в глади очищенной воды. Или появление городских велосипедов, которые, надеюсь, переживут зиму.

В конце 2017 года проект ПРООН "Устойчивый транспорт города Алматы" завершил свою работу. Практически одновременно городская администрация анонсировала, что в предстоящем году на еще 18 улицах произойдет реконструкция. Улицы с расширенным тротуаром должны образовать "зеленый коридор". Одновременно необходимо произвести серьезные реформы в общественном транспорте. Уделять больше внимания развитию нецентральных районов. В воплощении амбициозных и высоких целей сделать город комфортным и прогрессивным нам всем важно помнить, что успешное их осуществление зависит от наличия конструктивного диалога с горожанами, открытости и поступательности процессов и умении слышать друг друга.

Анель Молдахметова, продюсер городских проектов

Год прошел под знаком повышенного внимания к архитектуре Алматы, а именно – к советской и архитектуре модернизма. Проект Archcode Almaty также приложил к этому много усилий - весной был организован поп-ап-музей и "круглый стол" при участии музея современного искусства Garage о судьбе советского модернизма. Символично, что "круглый стол" прошел в гостинице "Алматы", реконструкцию которой сделали вскоре после этого, попытавшись вернуть зданию исторический облик. Архитектура модернизма в Алматы в фотографиях Юрия Пальмина была выставлена в рамках EXPO-2017, где также прошла масштабная конференция о судьбе модернизма в странах постсоветского пространства.

Закончил свою работу проект "Устойчивый транспорт города Алматы" ПРООН-ГЭФ, который в течение нескольких лет проделал огромную работу по продвижению экологичных видов транспорта в городе. В ноябре прошла финальная конференция проекта, теперь вопрос, кто будет лоббировать экологичные виды транспорта в городе и развитие устойчивой мобильности, остается открытым.

Все лето центральная часть города была перерыта, горожанам то и дело приходилось перепрыгивать через ямы, песчаные кочки и обходить загороженные части пешеходной зоны по бордюрам. Терпение горожан было вознаграждено – улица Панфилова стала пешеходной и превратилась в широкий прогулочный бульвар, который немедленно облюбовали горожане и стали там прогуливаться даже чаще, чем в соседнем парке. Преобразились и Жибек жолы, и Гоголя, пристройки, выступающие за красную линию, убрали, расширили пешеходную часть и даже нарисовали велодорожку. Несмотря на сопутствующую критику проектов, вывод очевиден – произошел сдвиг в сторону пешеходов и нового взгляда на городские общественные пространства. Дело за малым – понять, как оживить пешеходные зоны и начать внедрять новые форматы стрит-ритэйла и городской еды.

Заборы в городе начали активно убирать в рамках программы «Город без заборов». Не обошлось без перекосов, когда подчистую сметали даже небольшие декоративные чугунные ограждения, которые никому не мешали. Вернутся ли к нам эти заборы, покажет время. Возрос тренд на вовлечение горожан и сообществ в проекты по изменению городской среды. Например, проект "Театр соседей", который вовлекал жителей двора в Тастаке в строительство сцены и проведение мероприятий на этой площадке, а также проект по восстановлению озера Карасу, где жители близлежащих районов принимали активное участие в очищении озера.

Бекзат Аманжол, архитектор

Мне очень нравится, что появились цельные велодорожки, дополнительные автобусные линии, что пешеходных зон стало больше. Мировая практика показывает, что пеший город становится здоровей, а экономика – лучше!

Жанна Спунер, дизайнер-архитектор

Изменение центра Алматы - проект, предложенный датским архитектором Яном Гейлом. Хорошая идея, как всегда, уперлась в местное исполнение. Начиная с отсутствия анализа, подготовки, непрозрачного тендера, низкого качества работ, нарушения санитарных, экологических норм и техники безопасности. Что вылилось в жалобы горожан и эпические пробки. Заканчивая тем, что дизайнерский проект, принятый акиматом, пришлось перерабатывать всем миром, группа Гейла выдала большой список исправлений. ЦРА собирало местное архитектурное сообщество, где также был составлен список ошибок и даны рекомендации. Итог – улицам далеко до уровня Ла Рамбла (Испания) или Унтер-ден-Линден (Берлин), что, конечно, очень жаль. На очереди следующая группа улиц. Будем надеяться на лучший результат.

Впервые был проведен конкурс для студентов трех архитектурных факультетов на малые архитектурные формы. В этом году темой стали автобусные остановки. Конкурс был проведен ПРООН/ГЭФ и организован командой Архнадзора. Цель конкурса – создание в городе среды для качественного дизайна и поддержка талантливых студентов. Город потерял ещё одно здание, которое с помощью хорошей реконструкции могло стать центром притяжения района - кинотеатр Байконур. Теперь вместо него стоит типовой "Макдоналдс" придорожного уровня. Профессиональное сообщество и горожане выражали свое несогласие, только их мнение снова было проигнорировано. Тем не менее в городе впервые можно наблюдать качественную реновацию. На углу проспектов Назарбаева – Аль-Фараби проходит масштабная реконструкция типового здания. Процесс еще не завершен, но уже сейчас видна правильность подхода. Пока не знаю ни авторов проекта, ни название компании. Из положительных моментов – создан прецедент. Хотя конкурс и был проведен с ошибками, будем надеяться все эти факторы учтут в будущем. Надеюсь, увидим какой-то результат в следующем году.



В этом году администрация города поддержала множество прекрасных музыкальных событий, но оставила без внимания уже ставшие по-настоящему алматинскими события, что ставит их выживание под угрозу. Восемь лет проходит фестиваль современного искусства ARTBAT FEST, и вот уже два года как без поддержки городской администрации. Театральный фестиваль "Откровение", столь любимый алматинцами, вообще никогда не имел помощи акимата, и в этом году горожане собирали деньги, чтобы организаторы могли расплатиться за театральные площадки. Надеемся, что аким обратит свое внимание и на другие виды искусств. Город потерял еще одно здание, которое после хорошей реконструкции могло стать центром притяжения района – кинотеатр "Байконур". В центре города снесено здание из комплекса бывшего политпросвета.

Осень украсил VIII международный конкурс пианистов и, конечно, прекрасный фестиваль кино Clique. Из больших алматинских арт-событий запомнилась передвижная выставка Jameel Prize Музея Виктории и Альберта при поддержке Британского совета, а также выставка Сергея Калмыкова в музее имени А. Кастеева.