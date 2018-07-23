Как она это делает? Ляйла Султанкызы отвечает на самые необычные вопросы

Кого мы можем считать сегодняшними героями? Звезд Инстаграма? Успешных в работе и карьере? Или всё-таки тех, кто сумел построить счастливую семью? Мы решили не разделять эти понятия и отыскать среди сотен красивых, востребованных и знаменитых настоящих супергероев, которым, кажется, удалось заполучить себе "маховик времени". Как иначе объяснить их феноменальную способность успевать всегда и везде? Вместе с ведущим Ержаном Рашевым мы пришли к ним домой, чтобы задать самые необычные вопросы и узнать об их секретах, взлетах, планах и поражениях.

Первой нашей героиней стала телеведущая, продюсер и писательница Ляйла Султанкызы. Ляйла – одна из самых известных казахоязычных журналистов Казахстана, и для своих фолловеров и читателей она чаще предстает в образе консервативной поборницы традиционных ценностей. Как оказалось, медийный образ – лишь образ. Ляйла с удовольствием смотрит футбол, который обожают ее дети, разбирается в музыке Элджея и Face, много путешествует и собирается выпустить третью книгу на английском языке. Об этом и многом другом мы поговорили в первом выпуске совместного проекта Buro 24/7 и Samsung.