Поиск
Как она это делает? Ляйла Султанкызы отвечает на самые необычные вопросы
Новый проект Buro 24/7 x Samsung
Кого мы можем считать сегодняшними героями? Звезд Инстаграма? Успешных в работе и карьере? Или всё-таки тех, кто сумел построить счастливую семью? Мы решили не разделять эти понятия и отыскать среди сотен красивых, востребованных и знаменитых настоящих супергероев, которым, кажется, удалось заполучить себе "маховик времени". Как иначе объяснить их феноменальную способность успевать всегда и везде? Вместе с ведущим Ержаном Рашевым мы пришли к ним домой, чтобы задать самые необычные вопросы и узнать об их секретах, взлетах, планах и поражениях.
Первой нашей героиней стала телеведущая, продюсер и писательница Ляйла Султанкызы. Ляйла – одна из самых известных казахоязычных журналистов Казахстана, и для своих фолловеров и читателей она чаще предстает в образе консервативной поборницы традиционных ценностей. Как оказалось, медийный образ – лишь образ. Ляйла с удовольствием смотрит футбол, который обожают ее дети, разбирается в музыке Элджея и Face, много путешествует и собирается выпустить третью книгу на английском языке. Об этом и многом другом мы поговорили в первом выпуске совместного проекта Buro 24/7 и Samsung.
Другие истории
Подборка Buro 24/7
5 новых и красивых приложений для обработки фото и видео
Кинотеатр "Целинный" станет центром современной культуры
Бранчуем. Как зародилась прекрасная традиция выходного дня?
Идеальное комбо: хип-хоп и бургеры We'd Meat
Редакция Buro 24/7 тестирует: как найти одежду по фотографии
Выбор редактора
Подборка Buro 24/7
Оставьте комментарий