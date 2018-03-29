"Я первый раз в Алматы, куда идти?"

Предположим, что вы первый раз в Алматы, а друзей, партнеров или родственников, которые взяли бы на себя обязанность гида, нет. Мы расскажем, где жить, что посмотреть и как развлекаться в южной столице.

Рестораны

Гастрономическую культуру в Алматы начали развивать относительно недавно. За пять лет мы пришли от шашлычных "На Кирова" (которые до сих пор делают лучший шашлык в городе) и ресторанов суши к заведениям с достойной кухней. Каждый месяц в Алматы открывается с десяток новых заведений. Особого внимания среди них заслуживают обновленная "Афиша" и "Печь". Рекомендуем также посетить новый ресторан GATO с перуанской, азиатской и средиземноморской кухней и Thali, где подают индийскую кухню.

Достопримечательности

В свое время Алматы был одним из самых примерных и быстрорастущих советских городов. Как следствие здесь сохранилось множество памятников архитектуры, фресок и мозаик того периода. Документацией наследия и составлением туристических маршрутов занимается проект Walking Almaty, который ведет американец Дэннис Кин. По его картам можно найти самые интересные и необычные памятники. К достопримечательностям, обязательным для посещения, относится горный парк "Кок Тобе" и расположенная на нем телебашня, высокогорный каток "Медео", горнолыжный курорт "Чимбулак".

Природа

Главная гордость каждого алматинца – горы, леса и озера. В пешей доступности находится ботанический сад (главный сад Казахстана). До гор можно добраться на автобусе за 30 минут.. Советуем ознакомиться с проектом "Рак на горе", посвященный путешествиям по Казахстану.

Музеи

Музейная жизнь Алматы осталась почти неизменной с советского времени. Одни из самых интересных – геологический музей, где посетителей спустят на шахтерском лифте под землю; Музей Нурбанка с коллекцией древних ювелирных украшений, ковров, предметов быта, холодного и огнестрельного оружия. И, конечно, Государственный музей имени А. Кастеева.

Мероприятия

В Алматы проводится масса культурных, барных, гастрономических и музыкальных мероприятий. Например, в августе пройдет очередной фестиваль современного искусства Artbat Fest и "Парад оркестров". Дважды в год проводится концептуальная ярмарка Almaty Pop Up Store и раз в год – летний музыкальный фестиваль Weekender. А в новом коворкинге SmArt.Point работает собственное креативное пространство с театральной площадкой и галереей.

Отели

В Алматы дорогие отели с мировым именем соседствуют с простенькими гостиницами и дешевыми хостелами. Лучшими отелями можно считать The Ritz-Carlton, Almaty и Rixos Almaty. Отели с демократичными ценами – BAZA Hostel (от 2000 тенге) и Hello Hostel (от 1800 тенге). В среднем ценовом сегменте – гостиница "Казахстан" (памятник архитектуры) и Mil Dom, расположенные в историческом центре города. У романтиков есть возможность заплатить охраннику космостанции 3500 тенге и переночевать в горах под звездами.

Кофейни

Поиск хорошего кофе сам по себе превратился в квест. Где подают лучший кофе – вечный спор без ответа. Мы рекомендуем корейскую сеть Angel-In-Us, французскую сеть Paul, Aroma компании abr, Bowler на Панфилова, Daily Coffe и The Chocolate Shop в здании отеля The Ritz-Carlton, Almaty. Также не стоит обходить стороной маленькие кафе, которые не тратят больших денег на пиар – например, Coffe Top в подземном переходе на станции метро "Абай" с вкусным кофе и выпечкой.

Ночная жизнь

Клубную жизнь южной столицы тяжело сравнивать с другими странами. Она существует в собственном вакууме на границе двух полярных направлений – андерграунда и попсы. Существуют вечные "Чукотка" и "ТСБ", которые пропагандируют коммерческий и понятный звук и такие вечеринки, как Zvuk или Vzletnaya, с головой погружающие в область экспериментального и необычного. Также рекомендуем посетить Tuykan Bar.