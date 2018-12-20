Дворец школьников: чем там сегодня занимаются дети?

Пожалуй, не найдется коренного алматинца, которого в детстве хотя бы раз родители не водили на занятия в кружки и секции во Дворец школьников. Удивительно, но спустя несколько десятков лет большая часть дворца совсем не изменилась. Открылся Дворец школьников в 1983 году. Здание в стиле советского постмодернизма (изначально оно было построено в стиле советского модернизма, но потом на нем появилась золотая "корона") спроектировано архитекторами В.Н. Ким, А.П. Зуевым, Т.С. Абильдаевым и командой из шести инженеров. За свою работу авторы получили награду Верховного Совета Казахской ССР. Все строительные материалы, из которых был построен дворец, – казахстанские. От кирпича до кордайского и балхашского гранита, ракушечника из Мангыстау, латуни и меди с военного завода "Гидромаш".

Когда проект только находился в разработке, авторы видели его этаким советским "Диснейлендом" – с автодромом, тиром, площадкой для стрельбы из лука и летней зоной отдыха на берегу реки. Однако задумка не воплотилась в жизнь. Помешали высокая стоимость и финансирование более приоритетного на тот момент проекта – Олимпиады-80. Сегодня, как и 35 лет назад, Дворец школьников – многопрофильная организация, которую ежегодно посещают до 4 тысяч школьников.

Во Дворце школьников действуют 87 кружков для детей школьного возраста, работают бассейн и читальный зал, а планетарий и обсерватория, к сожалению, нет. Все помещения расположены в 12-ти павильонах, общей площадью 28 тысяч квадратных метров. Рядом с основным зданием расположен спортивный комплекс. В залах большинство деталей осталось в своем первоначальном виде – например, модернистская люстра в большом концертном зале. Авторы не хотели устанавливать хрустальные люстры, так как, по их мнению, они не будут интересны детям. Люстра весом около 5 тонн была изготовлена из дюралевых пластин в форме щитов. Сам зал в своё время по своему техническому оснащению превосходил театр им. Лермонтова. Все значимые школьные конкурсы и фестивали – городские и республиканские – по сей день проводятся здесь.

Что под куполом и в башне?

Центром здания считается купол диаметром 21 метр и высотой 19 метров, который покрывает главный зал торжеств на втором этаже здания. Здесь можно наблюдать главное сокровище интерьера – люстру из латуни с 228 лампами, диаметром 7 метров и весом 3,5 тонн. Этажом ниже расположен Мраморный зал, построенный для мероприятий, вместительностью на 400 человек. В 40-метровой башне находятся планетарий и обсерватория, которые по непонятным причинам закрыты.

В какие кружки отдать ребенка?

Все кружки делятся на инструментальные, спортивные, вокальные, танцевальные, лингвистические, математические, прикладного творчества, науки и техники. Практически во всех секциях занятия ведутся на двух языках: казахском и русском. Кроме кружков, которые существуют с самого открытия, во дворце открываются и новые – например кружок робототехники. Сейчас здесь активно ведут подготовку детей к международным соревнованиям, которые пройдут в Америке впервые. В другой секции – авиамоделирования – обучают детей с четвертого класса. Начинают обучение с изготовления элементарных вертушек, доводя до сложных моделей типа самолетов и дронов.

Как записать ребенка в секцию?

Чтобы записаться на кружок нужно подать заявку на сайте Государственных услуг Управления образования г. Алматы, а после – принести документы во Дворец школьников. Сделать это можно в любое время года. Необходимо учесть то, что бесплатные секции быстро заполняются (70% всех учащихся – школьники, обучающиеся по социальному пособию). Как только бесплатные кружки заполняются, открываются платные.