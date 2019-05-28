5 небанальных форматов девичника

Лето – традиционный сезон свадеб. И если вам повезло оказаться в близком кругу друзей невесты, на вас лежит непростая обязанность – устроить ей такой праздник, который она не забудет. И так как на дворе уже 2019 год, рекомендуем отказаться от слишком пошлых или слишком девчачьих вариантов, а присмотреться к нашему списку активностей, которые мы разделили по градации рискованности. Выбирайте и наслаждайтесь праздником!

Kinfolk-ужин за городом. Степень рискованности – 1

И хотя Kinfolk-эстетика была на пике популярности лет пять назад, такой вариант может по-прежнему понравиться тем, кто спокойные посиделки с бокалом вина предпочтет бархоппингу и шоу со стриптизерами. Снимите домик за городом (благо, сейчас появилось множество действительно эстетичных вариантов), запаситесь простыми декорациями вроде гирлянд, живых цветов, ваз, пледов и отправляйтесь туда днем, чтобы вместе готовить ужин, пить вино и планировать свадебный день. Такой вариант отлично подойдет для таких девичников, на которых круг друзей не ограничивается девушками.

Уехать в другой город. Степень рискованности – 2

Идеальный вариант для тех, кто обладает бюджетом и желанием сделать из девичника праздник похлеще свадьбы. Действительно, что может сблизить компанию больше, чем совместное путешествие? Несколько важных правил: никаких отелей с включенным завтраком и запланированных экскурсий с гидом. Пусть приключение будет как можно более незапланированным – так есть шанс столкнуться с чем-то действительно интересным. Выбирайте ближайшие города, до которых можно добраться без пересадки – Стамбул, Тбилиси, Киев – и будет вам счастье.

Стрельбище. Степень рискованности – 3

Кто сказал, что девичники – это походы в спа и караоке? Берите машину и езжайте на ближайшее стрельбище оттачивать навыки стрельбы (надеемся, они не понадобятся в браке). Звучит, возможно, не так впечатляюще, но это далеко не так: по степени азартности этот спорт не уступает игре в карты. Тренируйтесь на статичных целях, переходите к движущимся и не забывайте своевременно выкупать патроны. Лучше всего поставить себе лимит – иначе можно забыться и потратить целое состояние. В качестве площадки обязательно выбирайте стрельбище на открытом воздухе, с беседками – иначе что за девичник, без продолжения?

Казино. Степень рискованности – 4

Мы не поддерживаем азартные игры, но увлечься раз в жизни и позволить себе проиграть солидную сумму за разговорами и звоном бокалов – почему бы и нет? Главное, создать правильную атмосферу. За настоящей аутентикой лучше всего отправиться в Капчагай (вот вам, дополнительно, и небольшой роудтрип) и остаться там на целую ночь. Предложите всей компании нарядиться в вечерние платья, добавьте мундштуки, закажите отдельный стол и представьте себя в Вегасе. Если же нет возможности отправиться в город, где игорный бизнес легализован, попробуйте воссоздать подобную атмосферу дома. Атрибуты – те же: нарядные платья, тематическая музыка, коктейли, покер, фишки и ставки. Чтобы не увлекаться, поставьте себе определенный финансовый лимит – так всем будет комфортно.

Экстремальный отдых. Степень рискованности – 5

Вариант в большой степени подойдет тем, кто только задумывался о прыжке с парапланом или парашютом. Не бойтесь переборщить с впечатлениями, арендуйте машину и отправляйтесь в район Ушконыра (именно там работает большинство компаний, специализирующихся на активном отдыхе). Параплан, дельтаплан, прыжок с парашютом, воздушный шар, тарзанка или, может, полёт на вертолёте? Не бойтесь выбирать сразу несколько активностей, возможно каждый участник девичника хочет попробовать что-то своё. Главное, заранее просчитать этот вопрос и составить примерный бюджет. Если хорошая погода продержится до конца дня, не бойтесь оставаться праздновать на природе. Но для этого обязательно захватите сумку для пикника.