Что происходит с ботаническим садом Алматы?

На днях прошло очередное публичное слушание по вопросу реконструкции алматинского ботанического сада. В 2000-x его пытались продать, снести, отдать под коттеджный городок. К счастью, этого не случилось, и сад сейчас в надёжных руках.

Кто работает над садом, и каков бюджет?

Речь о реконструкции и реставрации сада идет уже несколько лет. Никакой достоверной информации не было до тех пор, пока в работу не включился Фонд Булата Утемуратова. На благотворительный проект предположительно выделят до 15 миллионов долларов. Все работы будут проходить при полной поддержке работников сада и городских властей. Основная задача – восстановить сад, сохранив его целостность и самобытность. В новом проекте постарались учесть самые острые моменты, сопутствующие любой реконструкции: модернизация устаревшей инфраструктуры и создание комфортной среды для посетителей. Это поможет в дальнейшем увеличить зеленый фонд сада, показать жителям и гостям труды местных ученых.

Что будет реконструировано?

Основной упор будет сделан на входные группы с улицы Тимирязева, проспекта Аль-Фараби и выставочного комплекса "Атакент". Новые конструкции выполнены в современном стиле, с обилием стекла, дерева и металла в отделке. Во входных группах будут установлены современные системы билетирования, кофейни, санузлы и сувенирные магазины. Отдельного внимания заслуживает входной павильон на Аль-Фараби. Зону в этой части не достроили ещё в советское время, и довольно долго она оставалась бесхозной. Было решено создать здесь новый партер, чтобы обеспечить удобный доступ на территорию с южной стороны города. Для навигации внутри сада будут установлены новые таблички и указатели, благоустроены все дорожки и тропы. Также планируется установка освещения по длине всех дорожек, установка видеонаблюдения и ограждений по периметру комплекса.

Рабочая группа активно фокусируется на системе орошения. Будет построена новая система подачи воды, которая сможет обеспечить орошение и полив на всей территории площадью 103 гектара. Это станет возможным благодаря новой системе подачи воды из устья реки Керенкулак. С северной стороны будут созданы небольшие озера для фильтрации речной воды. Также полностью будет обновлена старая арычная система. Благодаря новым мощностям, сотрудники сада смогут осуществить апробацию новых видов и сортов растений, уникальных для местного климата. И впоследствии это поможет пополнить научные коллекции. Также будут создаваться абсолютно новые водные структуры: например, пруд с новыми водными растениями или водоём с островом в восточном стиле.

Какие новые возможности появятся у сада?

Впоследствии, благодаря реконструкции, ботанический сад сможет пополнить свой зеленый фонд. Ученые смогут апробировать новые виды и сорта растений. В дальнейшем это позволит использовать эти растения в городском озеленении. Например, декоративные вишни в Алматы появились благодаря работе ботанического сада. В теории, места посадок экзотических растений могут стать новыми точками привлечения городского населения.

Последовательное усовершенствование инфраструктуры сада поможет развитию образовательной сферы. На территории сада начнут работать новые дошкольные, школьные и студенческие образовательные программы. Более того, из-за увеличивающегося зеленого фонда появится большое количество новых профессий, связанных с уходом за растениями. На территории сада планируется создание центра, где будут функционировать аптекарский огород, образовательный сад и огород для маломобильных групп.