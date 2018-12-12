Выбор BURO: что купить в подарок на Almaty Pop-Up Store?

Последние несколько лет четыре праздничных дня в декабре у алматинцев ассоциируются с Almaty Pop-Up Store. В Казахстане нет альтернативы традиционным европейским рождественским рынкам, и именно их заменил APS. Этот праздничный маркет – отличный вариант для того, чтобы купить подарки родным на Новый год, встретить всех друзей и просто отлично провести время. Тем более, что в последние годы туда не обязательно приходить именно за покупками – команда готовит бесплатные кинопоказы, лекции, мастер-классы и многое другое. По традиции Buro Kazakhstan выбирает своих фаворитов в разных секциях.

Одежда и аксессуары

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Подарки

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Развлечения