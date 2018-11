5 музыкальных мероприятий в ноябре и декабре в Алматы

Если вам кажется, что последний месяц осени и первый месяц зимы будут унылыми, холодными и застойными, то это вам только кажется. Алматы эти два месяца проживет с музыкой. Рассказываем о главных тусовках и концертах ноября/декабря.

Zvuk

16 ноября

ZVUK отмечает возвращение выступлением музыкального дуэта из Бристоля – Giant Swan. Робин Стюарт и Геррий Райт стали культовыми фигурами в британском андерграунде. Сейчас они выступают в Berghain и на крупных фестивалях Villette Sonique и Unsound Festival. Их прошлое тесно связано с панк-роком, что очень заметно в их музыке с бешеной энергетикой. Сейчас ребята выпускаются на лейблах Timedance, Whities, Fuck Punk, Mannequin Records и представляют Howling Owl collective.

RYTM

23 ноября

Команда, которая подарила нам Weekender (Диана Бимахимова, Гаухар Сисекенова, Наталья Тян) представит 23 ноября новый проект – RYTM. Это будет грандиозная вечеринка электронной музыки с музыкантами из России и Берлина. Вечеринка продлится восемь часов и займет два зала в "Целинном". Во втором – всю ночь будет играть Марк Щедрин, а в первом посменно выступят Aero, Tundra, Simple Symmetry, Khidja и D-Pulse.

The Act One

1 декабря

Суть вечеринки АКТ I – объединить разные жанры в формате одного дня. Гостей ждет концертное выступление российского электронного хип-хоп дуэта АИГЕЛ (авторы песни "Татарин"), диджей-сэт от Ксении Дукалис, сцена с представителями сообщества независимых музыкантов Казахстана Qazaq Indie (Remedios Inmortales, Qaldera, Ravenmockers), а также техно-терраса с диджей-сэтом от E.T. Каждая зона должна стать отдельной арт-инсталляцией, в том числе pop-up джаз-бар, где будет выступать Nasia From Asia.

Till Lindemann в Алматы

7 декабря

В декабре Алматы посетит фронтмен немецкой группы Rammstein Тилль Линдеманн. В зале Grand Opera он представит свой сборник ранних стихов Messer ("Нож"). Также гостей ждет выступление его совместного с музыкантом Тагтреном (основатель групп Hypocrisy и Pain) проекта – Lindemann. Всей музыкальной частью занимается Тагтрен, а лирикой и вокалом – сам Линдеманн. При этом музыканты из-за сильной загруженности так и не смогли организовать совместный тур, поэтому выступление в Алматы станет по-своему уникальным.

Музыка из аниме и компьютерных игр

14 декабря

Под руководством маэстро Кеничи Симуры оркестр исполнит мелодии из культовых аниме и компьютерных игр. В Японии музыка видеоигр и аниме приравнивается к высокому искусству, и пишут её выдающиеся японские композиторы. На концерте будут исполнены произведения из Naruto, Ghost In The Shell, One Piece, Fullmetal Alchemist, Neon Genesis Evangelion, Final Fantasy VII, Super Mario Bros и других. Кеничи начал карьеру на родине в Японии, продолжил – в России. Сейчас под его руководством выступает Санкт-Петербургский государственный академический симфонический оркестр, Невский концертный оркестр и многие другие коллективы.

