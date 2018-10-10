Что делать в библиотеке, если вы не школьник и студент?

Пока ведутся переговоры о реконструкции Национальной библиотеки РК и решается судьба знакового здания 70-х, редакция Buro24/7 наведалась в место со строгими порядками, где не была со времен школьной и студенческой скамьи с целью узнать, что там можно делать помимо чтения.

Как пройти в библиотеку?

Национальная библиотека РК, открытая в 1910 году, ранее называлась Библиотекой имени А.С. Пушкина. Впервые она открылась на пересечении улицы Толе би и проспекта Достык. Современное здание на проспекте Абая было построено только в 1970 году архитекторами из института "Казгорстройпроект". Оно было дважды внесено в Государственный список памятников истории и культуры республиканского значения, впервые в 2008 и в последний раз – в 2015 году. Библиотека получила статус "национальной" в 1991 году, с 1993 года она стала депозитарием научных диссертаций и изданий ЮНЕСКО, а после, в 2005 г. , депозитарием литературы, изданной по Государственной программе "Культурное наследие", и уже в 2012 году библиотека стала депозитарием изданий Ассамблеи народа Казахстана.

В библиотеке

Первым делом нужно приобрести читательский билет. Для этого понадобится удостоверение личности и студенческий билето (если вы студент). Онлайн это сделать пока невозможно. Процедура регистрации читательского билета занимает всего пять минут, если не меньше, это зависит от вашей скорости заполнения анкеты. После этого можно сразу начинать пользование библиотекой. В библиотеке насчитывается 14 залов, приблизительно – 1 500 мест. В каждом зале соблюдается тишина, по правилам разговаривать можно только вне зала. Меньше всего людей в библиотеке до обеда.

Сколько книг в библиотеке?

Точное количество книг в библиотеке неизвестно, по неподтвержденным данным их количество насчитывает 6,7 миллионов единиц. Но Национальная библиотека не только хранилище книг. Это еще и депозитарий кандидатских и докторских диссертаций по всем отраслям знаний. Они пригодятся студентам или тем, кто интересуется самыми последними исследованиями и научным анализом. Отдел, занимающийся диссертациями, получает обязательный экземпляр диссертаций или научных работ не только казахстанских ученых, но и ученых из стран СНГ. Здесь же для всех желающих открыт доступ в виртуальный читальный зал диссертаций Российской государственной библиотеки. Работы доступны на русском и казахском языках. Если вам нужны диссертации, вы пишите дипломную работу или просто интересуетесь последними исследованиями – вам сюда.

В библиотеке есть отдел редких книг и рукописей, который занимается их обработкой и хранением. Сейчас в структуру службы входят около 30 тысяч подлинников, копии на правах подлинников, рукописи на казахском и русском языках, восточные рукописи, дореволюционные периодические издания России, миниатюрные книги и другие работы, имеющие огромную ценность. Для любителей китайской культуры есть Китайский павильон – зал, в котором хранятся 12 тысяч книг на китайском языке. Это книги по истории страны, о культуре, художественные произведения китайских писателей и научные работы.

В зале периодики представлено более 2 500 подшивок газет и 20 500 экземпляров журналов за последние пять лет. Каждый день в бибилиотеку поступают свежие экземпляры казахстанской прессы. Издания, вышедшие больше, чем пять лет назад, переносятся в подземное хранилище. Если попросите, их поднимут из архива.

Как часто пополняется библиотека? Можно ли забирать книги домой?

Несколько экземпляров любой публикуемой в Казахстане книги или академической работы обязательно попадает в библиотеку. Каждый месяц библиотека проводит опрос читателей, самые популярные книжные запросы реализуются. Но на реализацию иногда уходит несколько месяцев. К сожалению, забирать с собой книги невозможно уже на протяжении нескольких лет. Книги, периодику и диссертации можно читать только в залах.

Кроме чтения

В библиотеке действует 11 клубов – маркетологов, дебатов, финансовой грамотности, а также центр выбора профессии. Для киноманов организован киноклуб Ермека Турсунова и оборудованный кинозал. В местной галерее Artpoetry, совмещающей два направления в искусстве – изобразительное и словесное – два педагога проводят два-три часа практического обучения в неделю и один час теоретического. К сожалению, в библиотеке нет точного расписания ни кинопоказов, ни встреч в клубах.

В отделе искусств хранятся книги по искусству, графике и архитектуре, а также более 50 тысяч нотных изданий и 21 311 грампластинок. Среди грампластинок есть редчайшие записи Дины Нурпеисовой, Даулеткерея, Куляш Байсеитовой, Розы Баглановой и многих других. Для их прослушивания существует лингафонный кабинет и старые граммофоны для проигрывания грампластинок. Все записи есть возможность оцифровать.