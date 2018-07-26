"Я с тобой". Алматинцы в благотворительной акции Esentai Mall и Étage

Сегодня, чтобы помогать другим совсем не обязательно быть богатым или знаменитым. В принципе не нужно быть каким-то особенным. Достаточно быть неравнодушным и милосердным, человеком, готовым помогать тем, кому эта помощь нужна. Сегодня Esentai Mall и дизайн-бюро Étage запустили благотворительную акцию в поддержку алматинского детского хосписа "Я с тобой". Хоспис, созданный в 2009 году, оказывает медицинскую, социальную, психологическую помощь неизлечимо больным детям и их семьям. На сегодняшний день на попечении центра находятся около 200 детей. За годы своего существования центр доказал, что онкологические заболевания – это не приговор. Только в 2017 году благодаря работе центра 72 ребенка были сняты с учета как дети, победившие болезнь.

В рамках благотворительной акции Esentai Mall и Étage выпустили мерч. Футболки, свитшоты и дождевики можно будет купить в магазинах на третьем этаже молла. Стоимость предметов коллекции варьируется в пределах 10 000-17 000 тенге. Купить мерч и помочь тем самым детскому хоспису можно будет до 31 августа. Старт продаж – 28 июля.

Проект под названием #AlmatySuperPower поддержали молодые режиссеры, музыканты, актёры, журналисты, фотографы и дизайнеры.

"В течение какого-то времени мы с друзьями помогаем детскому хоспису "Я с тобой", но ситуация такова, что простыми мерами не поможешь. Мы планируем запустить краудфандинговую кампанию для хосписа в сентябре, а сейчас Карина Искакова, Жанара Серикпаева и Дарина Баймуханова из Étage предложили запустить коллаборацию с Esentai Mall, которая, мы надеемся, соберёт для хосписа достаточно, чтобы продержаться несколько месяцев. Инициатива Étage – один из примеров неравнодушия и поддержки, которая, я верю, может изменить многое к лучшему. В этом проекте объединились очень много людей, которые отложили свои повседневные дела и работают над тем, чтобы все получилось.



Детскому хоспису в этом году приходится по-настоящему туго. Он сейчас существует исключительно за счёт пожертвований частных лиц и компаний, у него нет государственной поддержки. Каждый день сотрудники и волонтёры хосписа отвоёвывают дни, недели, годы жизни для своих маленьких подопечных. Шанс победить болезнь есть у каждого из них – необходима финансовая помощь и хоспису и самим семьям больных детей. Очень часто это малообеспеченные жители Алматы и его окраин", – комментирует один из инициаторов благотворительного проекта Асель Джабасова.