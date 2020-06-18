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Стиль Жизни | Город

Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego

Текст: Илья Юн

Иллюстратор: Айгерим Туменбай


Мы часто пишем об архитектуре Алматы, её важности и необходимости её сохранения. Конструктивизм, сталинизм, модернизм – наше забытое наследие. Чтобы в очередной раз напомнить о достоянии, включающем местные архитектурные эксперименты, мы решили воссоздать шесть любимых зданий из конструктора Lego. Для этого был использован набор Lego Architecture из белых деталей. Минималистичность советских стилей позволяет с определенной долей точности воссоздавать геометрию архитектурных форм, даже при несоответствии масштаба. 

Телевышка "Кок-Тобе"

Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego (фото 1)
Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego (фото 2)

Национальная библиотека Республики

Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego (фото 3)
Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego (фото 4)

Здание КБТУ (бывш. Дом Правительства)

Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego (фото 5)
Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego (фото 6)
Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego (фото 7)

Дворец Республики (бывш. Дворец им. Ленина)

Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego (фото 8)
Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego (фото 9)

Кинотеатр "Арман"

Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego (фото 10)
Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego (фото 11)

Гостиница "Казахстан"

Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego (фото 12)
Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego (фото 13)

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