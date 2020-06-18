Алматинские памятники архитектуры, собранные из Lego

Мы часто пишем об архитектуре Алматы, её важности и необходимости её сохранения. Конструктивизм, сталинизм, модернизм – наше забытое наследие. Чтобы в очередной раз напомнить о достоянии, включающем местные архитектурные эксперименты, мы решили воссоздать шесть любимых зданий из конструктора Lego. Для этого был использован набор Lego Architecture из белых деталей. Минималистичность советских стилей позволяет с определенной долей точности воссоздавать геометрию архитектурных форм, даже при несоответствии масштаба.

Дворец Республики (бывш. Дворец им. Ленина)

Кинотеатр "Арман"

Гостиница "Казахстан"