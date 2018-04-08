Как сделать алматинца счастливым?

В каждом городе есть свои особенности: в Санкт-Петербурге это архитектура, история и дожди, в Берлине – ночная жизнь, в Венеции – гондолы и памятники раннего Ренессанса, а в Лионе – гастрономия и рестораны. Чем же примечателен Алматы? Выделить что-то одно сложно. Это и наследие разных эпох, и демографическое слияние народов, и активное развитие креативного класса, и вечная ностальгия о городе-саде, и пробки в семь часов вечера на проспекте Аль-Фараби. Другой вопрос – что делает алматинца счастливым? Чистый воздух и отсутствие мусора – это понятно. А что на счет самых простых радостей и какие они? Не затрагивая фундаментальные вопросы экологии и безопасности, нашли 13 причин "счастья", от которых становится приятно и тепло на душе.