За кем следить в Instagram: аккаунты про Алматы

Наше лето мы хотим посвятить родному городу – Алматы. На протяжении месяца мы будем готовить материалы и рассказывать о любимых местах. Думаем, что за время карантина все уже успели соскучиться по прогулкам по городу. Поэтому в ближайшее время наша редакция будет активно рассказывать о том, что происходит в Алматы. Сегодня мы хотим поделиться любимыми Instagram-страницами о городе.

@uilestiry

Красивые иллюстрации и небольшие истории о нашем городе и его зданиях. Причем автор не ограничивается только темой города “сегодня”. Один из рисунков – рисунок старого кинотеатра "Ала-Тау" до перестройки, реконструкции и сноса здания.

@tvoy.dvor.almaty

Прекрасный проект, который показывает жителям, как можно преобразовать свой город небольшими усилиями. Все мы собираемся в дворовые сообщества – tvoy.dvor.almaty показывает, как эти дворы улучшить. Речь идет о таких аспектах планировки, как парковки, скамьи и детские площадки.

@archcode_almaty

Проект полностью посвящен архитектурному наследию города. Archcode не только занимаются документацией памятников архитектуры, они принимают прямое участие в работе по их защите. На их странице можно следить за всеми важными инициативами города и городских властей.

@monumentalalmaty

Один из двух проектов американца Дениса Кина, который уже несколько лет проживает в Алматы. Денису всегда было интересно монументальное искусство, и в какой-то момент он решил посвятить себя этому делу полностью. На странице Monumental Almaty можно встретить всё, что художники считают монументальным – мозаики, рельефы, сграффито, муралы и витражи.

@thebestnicknamevar

Тот случай, когда личная страница человека становится выдержанным концептом. Айя использует социальную сеть не для того, чтобы рассказывать о своей личной жизни, а с целью показывать разные уголки нашего города. Здесь и важные архитектурные памятники, и просто красивые пейзажи, и наблюдения за бытом простых алматинцев.

@almatizmy

Страница, которая стала популярной буквально за несколько месяцев (более 23 тысяч подписчиков). "Алматизмы" – это городской дневник, в котором авторы рассказывают (и показывают) все необычное в Алматы. Это может быть история металлоконструкции на крыше жилого дома по улице Гоголя, а могут быть покрышки, выложенные в форме змеи в одном из дворов.