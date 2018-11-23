Четыре крутых музея в Национальной академии наук

Национальная академия наук Казахстана (Гылым ордасы) – многофункциональное здание общей площадью 38 тысяч кв метров с десятью институтами и четырьмя действующими музеями. К посещению доступны только музеи и читальные залы, но только в ограниченное время.

Здание спроектировано московским архитектором А.Щусевым. Щусев – автор Казанского вокзала, Мавзолея В.И.Ленина в Москве и Театра оперы и балета имени А.Навои в Ташкенте. Гылым ордасы – памятник истории и культуры Казахстана. Удивительно то, что даже если многие и видели здание, мало кто был внутри и даже не знают что в ней. Раньше у академии наук патрулировала полиция. Сейчас все намного проще, но атмосфера секретности сохранилась. Зайти в здание в любое время удобное время человек не сможет. Единственные места открытые для всех – это музеи и читальные залы. И работают они только в будни и закрываются на обеденный перерыв.

Музей природы

Здесь хранятся экспонаты разных эр: каменного века, эпохи бронзы и современности. Экспонаты включают в себя оригинальные останки и копии древних доисторических животных, собранные учеными-палеонтологами и геологами в Тургайской, Зайсанской впадинах и в Центральном Казахстане в 1948-1957 годах. Чучела животных, коллекция бабочек и насекомых, огромные скелеты динозавров не оставят посетителей равнодушными.

Для тех, кто хочет узнать больше о каждом экспонате по всему музею распечатаны специальные QR-коды приложения Izi.Travel.

Музей археологии

Открытый в 1973 году по инициативе Д.А. Кунаева, музей создавался при участии выдающихся казахстанских ученых: А.Х.Маргулана, А.Н.Нусупбекова, К.А.Акишева, Х.А.Алпысбаева, М.К.Кадырбаева, А.Г.Максимовой, К.А.Байпакова с целью сохранения национального наследия и проведения научно-исследовательской работы. В музее хранятся материалы из раскопок могильников эпохи бронзы, коллекции украшений, детали быта саков и усуней из раскопок средневековых городов Отрара, Тараза, Туркестана, Талгара. В зале также можно увидеть макеты мавзолея Айша-Биби и мазара Козы Корпеш и Баян Сулу. Зрелищно и даже пугающе выглядит реконструкция погребальной камеры Берельского кургана.

К сожалению, это единственный музей которые не поддерживается приложением Izi.Travel, но по всему залу есть информационные доски с интересной и полезной информацией.

Музей редких книг

В коллекцию музея входит более 500 редких книг и рукописей (от ХVІІІ-ХІХ вв. до 40-х годов ХХ столетия) на арабском, латинском языках и кириллице. В разделе "Рукопись –наследие веков" представлены рукописные сборники стихов Абая Кунанбаева, Шакарима Кудайбердиева, Машхур Жусупа Копеева, Биржан сал Корамысулы, Балуан Шолака. В экспозиции музея имеется уникальная рукопись Х.А.Ясауи "Диуани Хикмет" ("Книга Мудрости"). Кроме этого, здесь хранятся первые казахстанские печатные издания. Собрание представляет собой экспозицию, в котором представлена вся история возникновения и судьбы национальной печатных изданий.

Музей истории казахстанской науки

Первый в Казахстане музей, которые обобщает историю казахстанской науки, позволяет узнать о ее развитии с древних времен до наших дней. Музей состоит из трех залов: зал истоков (зарождение казахстанской науки, ученые-просветители XIX века), зал, посвященный науке в советское время и последний – зал науки независимого Казахстана. В музее представлены работы Абу Насыр аль-Фараби, Махмуд Кашкари, Жусуп Баласагуни, Кадыргали Жалайри, Ахмет Ясауи, Мухаммед Хайдар Дулати и др. Кроме музеев в Академии расположена Центральная научная библиотека с внушительным фондом книг.

Сколько стоит вход?

Вход в один музей стоит 150 тенге для взрослых и 100 тенге для школьников. При посещении двух музеев билет будет стоить 300 и 200 тенге, всех четырех – 600 и 400 тенге. В каждом музее работает гид (500 тенге).

Минус в том, что музей открыт не в самое удобное время. В мировой практике музеи открыты всегда, работают без обеденных перерывов и закрываются только на Рождество и Новый год. Возможно то, что Гылым Ордасы закрыт по выходным и на час каждый рабочий день (с 13:00 по 14:00) и есть причина того, что о существовании музеев многие не знают.

Оказавшись в академии наук, рекомендуем обращать внимание на детали, которых, к счастью, много: мозаики, витражные окна, оригинальный дизайн полов из мрамора и детали казахского зодчества. И это не всё. На территории Гылым ордасы есть зимний сад, концертный зал, два внутренних двора. Но, к сожалению, вход для посторонних туда воспрещен.