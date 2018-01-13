Ресторан казахской кухни, тайский стритфуд, новая "Афиша" и еще пять новых мест в Алматы

"Афиша"

Открытие новой "Афиши" должно было состояться еще летом, но фактически это случилось в первых числах нового года. Руководит всем процессом в новом ресторане и баре Александр Прошенков, бывший шеф-повар московского Saxone+Parole. В кухне "Афиши" нет привязки к какому-либо региону или культуре. В меню –вкусный comfort food, от тартара и романо на гриле до стейков и чуррос на десерт. Все пространство поделено на три части: ресторан, по дизайну напоминающий современные парижские брассери, с произведениями казахстанских художников на стенах, маленький уютный бар в духе аналогичных американских заведений 20-х и 30-х годов и специальная комната под chef's table. Из витражных окон открывается вид на ГАТОБ и новую улицу Панфилова. А к лету планируется открыть веранду на втором этаже.

Средний чек на человека: 7000–8000 тенге

Адрес: ул. Кабанбай батыра, 83 (уг. ул. Панфилова)





Man's City Cafe

Новое городское кафе c "мужским" характером заменило бывшую и родную многим "Льдинку". Атмосфера располагает к проведению деловых встреч и работе вне офиса. Руководство Man's City Cafe особенно гордится кофе, десертами и завтраками. В кофейной карте можно найти как классические, так и редчайшие сорта кофе, которые были отобраны вручную шеф-бариста Parmigiano Group. При этом меню ничуть не сильно отличается от меню других ресторанов сети, здесь и филе миньон, и особые бургеры, и цыпленок шкмерули.

Средний чек на человека: 4000 тенге

Адрес: ул. Панфилова, 125

Qazaq Auyl

По дороге на каток "Медео", в ущелье Ким-Асар, расположился уникальный ресторан казахской кухни. Основное здание – настоящий памятник алматинской советской архитектуры с современным интерьером в стиле лофт и картинами Сауле Сулейменовой на стенах. Кроме того, на территории комплекса расположено несколько юрт, которые вмещают от 15 до 25 человек, бар "Тенгри" с открытым грилем и вертелом, а также амфитеатр на открытом воздухе для музыкальных выступлений летом.

Средний чек на человека: 4000–5000 тенге



Адрес: ул. Горная, 586

Bangkok

Найти в Алматы настоящую тайскую кухню очень сложно. В небольшом домике на улице Луганского появился маленький тайский ресторан Bangkok всего на четыре стола. Вас не должен отпугивать скромный вид заведения, потому что шеф-повар из Таиланда не только поставил кухню, но и лично занимается каждым блюдом. Все специфичные ингредиенты также везут из Таиланда, что позволяет сохранять аутентичность каждого рецепта.

Средний чек на человека: 3000 тенге



Адрес: ул. Луганского, 57/6

"Печь"

Новое гастрономическое заведение от создателей знаменитого ресторана "Шеф". Большую часть блюд в "Печи" – от пиццы том-ям и мяса – готовят в большой двухтонной печи morello forni из Италии. Такой метод позволяет сохранять особый температурный режим, который придает еде уникальный аромат и вкус. Особого внимания заслуживают экспериментальные гастрономические коктейли, которые сочетают в себе, например, настойку на бульоне, яичный ликер и фреш лимона.

Средний чек на человека: 8000 тенге



Адрес: пр. Назарбаева (бывшая ул. Фурманова), 148

CoffeeBoom

Сеть кофеен CoffeeBoom существует на рынке с 2010 года, и за это время им удалость выстроить четкую концепцию, согласно которой они развиваются в четырех направлениях: Bakery, Lounge, Faster и Burger. Кофейня открылась в ТЦ Dostyk Plaza и занимает целых четыре этажа. Несмотря на название здесь можно не только выпить кофе, но и плотно поесть, а в вечер пятницы выпить или покурить кальян.

Средний чек на человека: 8000 тенге



Адрес: Самал-2, 111

"Авторская пицца"

До настоящего времени "Авторская пицца" существовала как сервис по доставке пиццы на дом. Особенность его была в том, что заказать пиццу можно было как по классическому рецепту, так и по собственному, на сайте для этого существовал конструктор пиццы. По этому же принципу работает теперь и полноценная пиццерия. Для гурманов здесь появилась пицца-стейк.

Средний чек на человека: 2500–3000



Адрес: ул. Богенбай батыра, 117

Заяц

Новое заведение от сети Mamma Mia, которое позиционирует себя как "молодежное кафе". Здесь нет конкретной привязки к какой-либо кухне, в меню можно найти самые разные блюда вроде бургера или гедза.

Средний чек на человека: 4000–5000 тенге



Адрес: ул. Кабанбай батыра, 68