7 новых мест Алматы: Ladurée, Bluebar и Bitanga

Пандемия внесла свои коррективы не только в работу ресторанов и баров, но и в нашу рубрику "новые места". После длительных ограничений мы наконец возвращаемся с новой подборкой. Наконец в Алматы появился Ladurée, открылся ресторан аутентичной украинской кухни и многое другое.

Ladur é e

Адрес: пр. Аль-Фараби, 77/3

Средний чек: завтрак – 10 000-15 000 тенге, ужин 15 000-25 000 тенге

Долгое время шли слухи об открытии французского кондитерского дома Ladurée. Посетителей ждет шоколад и макаронс из Швейцарии и выпечка от французского кондитера. Интерьер выполнен по строгим правилам гайдбука бренда, то же самое касается персонала и качества продуктов. Всего в Ladurée 60 посадочных мест, но также любимые десерты можно взять на вынос

Bitanga

Адрес: ул. Панфилова, 114

Средний чек: 5000-8000 тенге

Украинская кухня ассоциируется с комфортом, уютом и домашней атмосферой. Основатели ресторана Bitanga прекрасно это понимают и умело обыгрывают привычные стереотипы. Кухню они называют современной украинской, бренд-шеф Сергей Байсаревич переработал традиционные рецепты из-за чего и получились та самая эклектичная “современность”. Но помимо привычных борщей и котлет можно найти необычные для этого региона рапаны и мидии.

Льдинка

Адрес: ул. Панфилова, 125

Средний чек: 5000-7000 тенге

Основатели, известные по проектам Thali, Lolita, Tuyskan и Powder называют "Льдинку" летним садом баров, в котором можно было бы провести отпуск. Всего здесь функционирует четыре бара – Gaudi, Esco, Loopita и Divan. У каждого свой концепт. Gaudi – это Испания и большое количество специй в коктейлях, Loopita – это Мексика и упор на текилу, Esco – это Колумбия с самым большим баром, а Divan – это чилл-зона. Также на территории сада имеется общая кухня, где подают бургеры, стейки и тако.

Винокурня by Ata

Адрес: ул. Богенбай батыра, 117/107

Средний чек: 6500 тенге

Главная цель “Винокурни” – сломать стереотипы о вине. Это не всегда про вечер, пафос и дорогие цены. Здесь нет сомелье, его заменяет подготовленный персонал. Вас не будут нагружать долгими речами о философском значении винограда, но всегда посоветуют какое вино стоит взять к любимому блюду. Всего в карте 573 позиции, а в следующем году планируется запуск собственного сорта вина, которое будет произведено испанскими виноделами.

Hidepark

Адрес: ул. Тимирязева, 42 напротив пав17

Средний чек: 3500 тенге

Hidepark – это нечто вроде ретрита в городе. Поляна на девять километров, где расположен летний кинотеатр, гамаки, костровые и мангалы. Каждый день в восемь вечера начинается показ фильма. Вход бесплатный, также в Hidepark нет броней и резерваций. К сентябрю планируется постройка основного бара и кухни. К зиме планируется построить иглу, чтобы место могло функционировать даже в холод.

Mila

Адрес: ул. Жамбыла, 55/57

Среднйи чек: 5000-7000 тенге

Mila – это уголок Франции в самом центре старого Алматы. А это значит бранчи в выходные, шеф-повар родом из Франции и уютный интерьер. Основатели гордятся локальными продуктами. Если это овощи, то они обязательно с огорода.

Blue Bar

Адрес: Барибаева, 36

Средний чек: 4000 тенге

Bluebar – это бар, расположенный в новом креативном пространстве “Дом 36”. На месте здания бывшего посольства Узбекистана расположился культурный хаб по типу “Фабрики” в Тбилиси. Проект открывает Рустам Кужагалиев, бывший сооснователь бара Janbyr, меню ставила Дарья Бежина, бартендер из Москвы. В баре большой акцент будет сделан на музыку - даже коктейли названы в честь алматинских групп. В рамках проекта будет работать Bluebar радио – это подкасты от друзей бара, которые будут записываться во время небольших вечеринок и посиделок. В рамках подкаста они будут делиться любимой музыкой независимо от жанра.