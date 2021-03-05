7 новых мест Алматы: ирландский бирхаус, тайский ресторан и место с бельгийским фри

С приходом весны всё оживает. Food-индустрия тоже радует открытием новых мест. Рассказываем, какие новые заведения можно посетить в марте: ирландский бирхаус, заведение с бельгийской картошкой фри, паб с атмосферой Среднего Запада, кофейню, где можно купить предметы современного искусства, место с настоящей тайской кухней и рюмочную, где можно поговорить.

Цуцванг

Адрес: ул. Толе би, 49

Средний чек: 3 000 тенге

Цуцванг – рюмочная для уютных посиделок. Основной фокус – на наливках. Их представлено 7 видов. Цуцванг задумывался как место, где будет меньше шума, чем в обычных барах. Здесь можно выпить в приятной компании, поговорить. В скором времени в меню должны появиться хотдоги и закуски, сопутствующие наливкам – форшмак, паштеты. Доступные цены – еще одна фишка заведения. В дальнейшем в Цуцванге планируют проводить шахматные турниры (для этого здесь есть шахматный стол) и поэтические вечера.

Beer House Gambrinus

Адрес: ул. Карасай Батыра, 193

Средний чек: 5 000 тенге

Заведение названо в честь Гамбринуса – фламандского бога пива. Здесь представлено одноименное чешское пиво – как местного производства, так и в оригинале. В целом бирхаус примечателен обширной пивной картой. Мясо на хоспере, шашлыки, раки – Gambrinus сочетает в себе кавказскую и немецкую кухни. По выходным играет живая музыка. Здание, в котором расположен бирхаус, само по себе атмосферно – высокие потолки, арки, старая кирпичная кладка.

Medovic cafe

Адрес: пр. Абая, 35/37

Средний чек: 5 000 тенге

Уютное кафе от сети кондитерских Medovic. Кроме десертов и выпечки, есть сладкие и сытные завтраки, которые подают в течение всего дня, боулы, супы, горячие блюда. Гостей встречают свежим хлебом на закваске и мятной водой – в качестве комплимента от заведения. Плюс, здесь используют фермерскую продукцию. Отдельно хочется отметить выпечку: круассаны с меренгой, choux с заварным кремом и брауни с орехом пекан на миндальной муке.

Coffee Block

Адрес: пр. Аль-Фараби, 21/6

Средний чек: 1 500 тенге

Кофейня, сочетающая в себе кофе, десерты от кондитерской "Малевич" и современное искусство. Создатель кофейни – фиксер, отсюда и название. Фикс – велосипед с фиксированной передачей, торможение на котором осуществляется посредством блокировки (block) педалей. Coffee Block украшают работы художницы Ляззат Ханим: все желающие могут их приобрести. В будущем здесь планируют проводить кинопоказы (для этого есть проектор) за кружкой чая или кофе с десертом.

Patat House

Адрес: ул. Макатаева, 127

Средний чек: 2 000 тенге

Место, где готовят бельгийскую картошку фри. Мы привыкли воспринимать фри как гарнир и дополнение к основному блюду. В Patat House фри подают в качестве основы – в кулек с картофелем добавляют различные соусы. Меню ещё в разработке, но в скором времени планируется ввести мясные и веганские добавки – болоньезе, тефтели, варианты с гуакамоле и томатной сальсой. Для фри используется картофель премиального качества – к выбору главного ингредиента в Patat House подошли ответственно.

Thai In

Адрес: ЖК Керемет, 7к43

Средний чек: 10 000 тенге

Единственный настоящий тайский ресторан в Алматы, где можно насладиться оригинальным том-ям-кунг на кокосовом молоке. За кухню отвечает шеф-повар из Таиланда – Ратапонг Ритчеронг. В меню много блюд из свежих морепродуктов, при приготовлении используются настоящие тайские специи. Кроме тайской кухни, рекомендуем попробовать индийскую и ливанскую – на верхнем этаже есть отдельный зал.

The Jersey Pub

Адрес: ЖК Esentai City, пр. Аль-Фараби, 116/21

Средний чек: 8 000 тенге

The Jersey перенесёт вас в атмосферу паба на Среднем Западе. Огромный выбор оригинального пива: эли, лагери, портер, крафтовые бренды. Лимитированные коллекции виски и джина, привезенные в Казахстан специально для Parmigiano Group. В меню – сочные стейки, колбасы, бургеры на кости, приготовленные на "живом" огне и в смокере. Размер порций внушителен – 0,5 кг. Удивляет и необычная подача десертов. Например, сигара Cohiba Strong выполнена из шоколада. Постоянных гостей паба в будущем ждут именные кружки с гравировкой. Ежедневно с 12:00 до 16:00 можно попробовать бранчи.