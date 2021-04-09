6 новых мест Алматы (с летними террасами)

В Алматы потеплело, значит, пришло время летних террас. С учётом недавних постановлений - это может быть единственный доступный вариант обеда или ужина оффлайн. Мы собрали для вас 6 новых мест, где есть летники: итальянское fast casual бистро, заведение с азиатской кухней, французское местечко с завтраками длиною в день, кофейня с отличным кофе и круассанами из Франции, ресторан правильного питания и кондитерская с огромным выбором чизкейков.

Pasta La Vista

Адрес: ул. Богенбай Батыра, 104

Средний чек: 3 000 тенге

Итальянское бистро в формате fast casual: демократичные цены и быстрое обслуживание. Кроме пасты, о чем говорит название заведения, здесь подают римскую пиццу с хрустящими бортиками, приготовленную в печи, и завтраки (подаются с 9:00 до 12:00). В дальнейшем планируется запустить витрину с перекусами навынос - сэндвичами, панини и авторскими десертами.

Le Bouchon Almaty

Адрес: ул. Барибаева, 36

Средний чек: 4 000 тенге

Кусочек Франции в Алматы. Завтраки подаются в течение всего дня: круассаны, сладкие и сытные крепы, мороженое и сорбеты. Кроме этого, здесь можно насладиться итальянским кофе. В Le Bouchon, помимо основного меню, есть недельные обновления по горячим позициям. Также на улице стоит смокер, на нем Джереми (один из основателей) готовит стейки. Отдельно хочется отметить атмосферу внутри - уютные кресла, виниловый проигрыватель и картины местных художников, которые может приобрести каждый желающий.

coffeecentre

Адрес: ул. Курмангазы, 9А

Средний чек: 3 000 тенге

Заведение с отличным кофе. В течение всего дня подаются завтраки - сырники, гранола, блюда из яиц. За кухню отвечает шеф-повар из Франции. Десерты в шоковой заморозке доставляют оттуда же - тарталетки с кремом франжипан, шоколадный фондан, круассаны. Смузи и напитки здесь по-настоящему ПП: их готовят на органических продуктах, без добавления сахарных сиропов.

Cheesy

Адрес: пр. Абылайхана, 122

Средний чек: 2 500 тенге

Сеть кондитерских Cheesy существует в Алматы не первый год - первому филиалу исполнилось четыре года. За это время заведение успело зарекомендовать себя. Основная фишка - чизкейки. Их здесь огромное количество: фисташковый, шоколадный, арахисовый, клубничный, лимонный. В качестве ингредиентов используются только натуральные продукты. Кроме десертов в Cheesy можно попробовать супы, боулы, завтраки, которые подаются весь день. Есть возможность заказать микс-ассорти из 4 видов десерта.

Акунин

Адрес: пр. Абая, 21

Средний чек: 6 000 тенге

Современная смесь идзикая (формат японского питейного заведения) и суши-бара. Кухня - смесь юго-восточной и дальневосточной Азии: роллы, удон, гёдза, рамены. Отлично продуманное барное меню - авторские коктейли станут идеальным дополнением к блюдам. К созданию уютной атмосферы подошли с особым трепетом - столы из настоящего советского паркета (сталинских времен) и советские стеклянные блоки. В Akunin также есть завтраки, которые подаются до 13:00.

Casserole

Адрес: ул. Шевченко, 154

Средний чек: 4 000 тенге

Ресторан с правильной кухней. Основательница заведения - Наталья Ни - практикующий гастроэнтеролог с 25-летним стажем. Она хочет доказать, что правильное питание - не обязательно пресно и скучно. В приготовлении используются только качественные диетические продукты - альтернативное молоко, нерафинированные масла. В меню около каждой позиции прописана калорийность блюд. Есть бронекофе и декаф, которые станут отличным дополнением к безглютеновым и безлактозным десертам.