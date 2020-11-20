Sen Cafe Terrace

Адрес: ул. Искендерова, 1

Средний чек: 4000-6000 тенге

Это городское кафе при музыкальной школе Sen, где можно позавтракать после активного отдыха в горах, провести деловую обеденную встречу, или устроить вечерние посиделки с друзьями. Владельцы рекомендуют попробовать их пиццу, приготовленную в настоящей римской дровяной печи, сэндвичи, основой которых является домашняя фокачча, и томленое ребро молодого теленка. На втором этаже здания расположена кулинарная студия. Здесь регулярно проводятся мастер-классы под руководством шеф-повара заведения и приглашенных экспертов - в конце ноября мастер-класс проведет французский шеф-повар.

Qespresso

Адрес: пр. Гагарина, 124

Средний чек: 2000-3000 тенге

Здесь вас обслужат по всем правилам восточного гостеприимства и без долгого ожидания - своеобразный национальный фаст-фуд. Блюда могут доставить на дом (в пределах определенной зоны) так же быстро, как если бы вы заказали их в самом заведении. Фирменное блюдо - кеспе-тай, согревающий бульон с лапшой и мясом.

Munchies

Адрес: пр. Назарбаева 124

Средний чек: 2000-2500 тенге

Вдохновленный американской культурой еды, Munchies предлагает бургеры, хот-доги, кесадилью и картофель фри с аутентичными американскими вкусами. В блюдах нашли свое место непривычные для нас ингредиенты: клюквенный и барбекю соусы, карамелизированный лук, сыр фондю и релиш. Как и у любого сетевого фаст-фуд ресторана в Америке, у Munchies в рукаве есть фирменный секретный соус.

Jerry's Bar+Bistro

Адрес: пр. ​Назарбаева, 120

Средний чек: 5000-7000 тенге

Jerry’s bar+bistro расположился среди суетливых заведений по новоиспеченной барной улице Назарбаева. По словам владельца, заведение отражает состояние души всех тех, кто устал от шумных тусовок. Это тихий уголок для любителей джаза и общения в интимной обстановке. Со среды по воскресенье здесь можно провести вечер с хорошим вином, коктейлями и легкими закусками по демократичной цене.

Vato Cato Taqueria

Адрес: пр. ​Назарбаева, 124

Средний чек: 5000-7000 тенге

Чуть выше Jerry’s bar+bistro находится Vato Cato Taqueria, открытое создателями бара Kar Wai. Бар-такерия восполняет в нашем городе нехватку заведений мексиканской направленности. Предложения кухни включают классические тако, буррито, чили кон карне, а барное меню впечатляет широким выбором текилы, мескаля и аутентичных коктейлей. Творчество Фриды Кало превратилось в некое клише, но в Vato Cato Taqueria вы найдете не его, а реплики росписей ее мужа - живописца Диего Ривера, которые отвечают за мексиканский антураж.

Breakfast Martini

Адрес: ул. ​Гоголя, 100

Средний чек: 3500-6500 тенге

В Breakfast Martini завтраки и коктейли (как алкогольные, так и безалкогольные) подают весь день. Владелец поделился, что коктейли и другие напитки делаются на основе сиропов без сахара, а для подачи используют биоразлагаемую посуду, сделанную из сахарного тростника - это и гигиенично, и более экологично. Breakfast Martini предлагает неплохой выбор органического вина, но если вас не устраивает ассортимент, вы можете прийти со своей бутылкой некрепкого алкоголя за небольшой взнос - Cork Fee. Приятный бонус - каждые пятницу и субботу коктейли предлагают по 1000 тенге.