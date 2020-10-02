6 новых мест Алматы: китайская чайная, аутентичный ливанский ресторан и магазин-бар вина

Scrocchiarella

Адрес: ул. Аскарова, 10а (ЖК “Apple Town”)

Средний чек: 5000-7000 тенге

Scrocchiarella, открывшаяся по российской франшизе, специализируется на римской пицце. Здесь работают только с итальянской бездрожжевой и безглютеновой мучной смесью, что делает тесто особенно воздушным и хрустящим. К выбору соуса и ингредиентов для начинки владельцы относятся также селективно: томатный соус, оливки, артишоки, каперсы, салями и прочие компоненты пиццы завозятся из Италии. Но именно технология приготовления - то, что отличает данное заведение от других. Она соблюдается во всем: от замешивания теста до фламбирования груши и подбора сыра для пиццы “Груша с горгонзолой”. Меню удивляет необычными наименованиями. Да, можно попробовать классическую "пепперони", но есть и более авантюрный вариант - карпаччо из говядины со сливами и артишоками.

Dali

Адрес: ул. Гоголя 87/ ул. Панфилова 111

Средний чек: 1500-2000 тенге

Небольшая кофейня, вдохновленная творчеством великого сюрреалиста и названная его именем, разместилась неподалеку от кафе Benedict. Здесь можно попробовать два вида кофе: нейтральный бленд робусты и арабики и моносорт арабики с небольшой кислинкой в конце, а также отведать свежую выпечку, сэндвичи и десерты. По словам владельца, самым популярным выбором посетителей является трайфл - десерт на основе бисквита, заправленный кремом и бельгийским шоколадом. Dali подкупает своей ценовой доступностью - за полторы тысячи тенге вы можете перекусить и выпить кофе.

Shukran

Адрес: пр. Достык, 202

Средний чек: на компанию из 4-х персон - 25000-30000 тенге, на одного человека - около 7000 тенге

Основатель индийского ресторана Tandoor открыл новое место с аутентичной ливанской кухней, практически не представленной в Алматы. Меню Shukran походит на книгу с краткой историей ливанских блюд, готовит которые шеф-повар из Ливана. Так посетители должным образом знакомятся с новой для себя кухней - и читают о ней, и тут же пробуют. Обычно ливанской едой наслаждаются в большой компании. Сначала подаются закуски мезе - хумусы, лабне, которые гости едят с помощью питы. А потом - основные блюда. Например, кебабы. В Shukran есть даже кебаб из баранины с вишневым соусом.

Utepia

Адрес: ул. Гоголя, 77⠀

Средний чек: 1200 тенге

По китайской франшизе открылось заведение, специализирующееся на тайваньском чае, известном как bubble tea. Чай с шариками тапиоки - не новый концепт для Алматы, но, по словам владельцев, Utepia является одним из наиболее популярных брендов в Китае, они верят - заведение приживется и у нас. Из более четырехсот, существующих во франшизе видов чая, в заведении представлены только самые популярные и ходовые, в том числе премиум чаи с насыщенным вкусом.

Pino Market Bar

Адрес: пр. ​Аль-Фараби, 140а/3

Средний чек: 9000-11000 тенге, включая алкоголь и еду

Pino Market Bar, расположенный на территории комплекса Villa Boutiques & Restaurants - это и магазин хорошего вина, и бар, и кафе. Утром там могут подать завтрак, а к завтраку - просекко. Вечером же можно попробовать побокально три разных вина с закусками-тапас, а также купить бутылку с собой или в подарок. Задача основателей заведения - демократизация винных специалитетов и создание неформальной, расслабляющей обстановки. В подборке вин имеется около 400 наименований за весьма демократичный ценник.

il giornale

Адрес: пр. Назарбаева, 223 (ТЦ "Алма-ата")

Средний чек: 900 тенге

Название заведения - il giornale - вторит названию первой спешиалти кофейни, открытой генеральным директором Starbucks еще в 80-х. Алматинская кофейня также специализируется на спешиалти кофе, а именно на Бразилии Фэнси натуральной обработки. В меню помимо кофейной карты входят завтраки. Il giornale прилегает к пабу Harvey’s, куда рекомендуется переместиться при желании съесть что-то более существенное или выпить.