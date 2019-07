6 Eco-friendly мест Алматы

Сәлем сосед

"Сәлем сосед" открыли две сестры Насима и Нафиса по принципу "магазина у дома". Здесь можно найти все необходимое от базовых продуктов вроде риса, репчатого лука и лимонов, до овсяных крекеров Bite с куркумой и имбирем. В "Сәлем сосед" активно поддерживают вдумчивое потребление и в социальных сетях бренда часто говорят о важности использования авосек, сеток для фруктов, альтернативного транспорта, а в выходные проводят панельные дискуссии формата "ноль отходов в условиях Алматы".

ECO YOU

Магазин ECO YOU появился во многом из-за образа жизни его владельца. Алуа переживала из-за огромного количества отходов, которые остаются после нас. Все это вылилось в жизнь eco friendly и zero waste, а в последствии и в ECO YOU. Здесь вы сможете найти такие бытовые вещи, как бамбуковые щетки (разлагаются в сто раз быстрее пластика), натуральное мыло, различные многоразовые стаканчики и эко-сумки. Также в Instagram магазина можно найти множество полезных простых экологичных привычек (о которых мы тоже кстати писали).

My Cup, Please

My Cup, Please - это не совсем место, а скорее полноценное движение за отказ от одноразовых стаканчиков. Причем движение международное, сейчас активно развивается в Белоруссии, России и на Кипре. Главная цель - сделать доступным, популярным и удобным покупку напитков в собственных тарах. Конкретно в Алматы My Cup, Please работает как агрегатор заведений, в которых вам сделают скидку, если вы придете с собственной кружкой.

Coco

Совсем недавно Coco начал сотрудничать с компанией Simply Green. Это значит, что теперь в ресторане можно приобрести легкие многоразовые сумки для продуктов и бутылки из нержавеющей стали. А если вы придете со своей многоразовой бутылкой воды, вам ее наполнят бесплатно (чтобы вы следили за водным балансом летом!). А для любителей кофе - скидка 50% при условии, что у вас свой стакан. И пластиковые трубочки в ресторане заменили на бумажные.

Bloom Coffee Shop

Bloom поддерживает популярный тренд на устойчивое развитие и предлагают скидку всем, кто придет со своим стаканом (на капучино, латте и американо с собой – 10%). В ближайшее время хозяева планируют полностью отказаться от пластиковой посуды.

Arbuz

Сервис по онлайн-доставке Arbuz работает уже более восьми лет. В прошлом году он сменил руководство, а вместе с ним изменилась и политика. Как признаются в самой компании, у них мало опыта в устойчивом развитии, но они стараются. Теперь вы можете не только заказать еду, но и сдать бумажные и пластиковые пакеты и батарейки на переработку.