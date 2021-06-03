Эпидемиологическая обстановка в городе не мешает открытию заведений. Расскажем о пяти новых местах: ресторан славянской кухни, возможно самая популярная алматинская кофейня в TikTok, винный бутик, место для семейных завтраков и квинтэссенция уютной домашней кухни.

Адрес: Аль-Фараби, 116/23

Средний чек: 15 000 тенге



Parmigiano Group расширяются: на территории Esentai City открыли ресторан La Russe. Заведение для тех, кто хочет поесть знакомые блюда славянской кухни, но в особом оформлении. Их готовят по книге рецептов XIX века, по легенде она была утеряна в смутные годы революции, но обрели ее вновь в наши дни: Оливье с говяжьим языком, окрошка, сметанный сорбет с горчицей, сыр местного производства, петербургские конфеты "Счастье", изысканный чай, названный в честь Екатерины II, и богатая винная карта, включающая российские вина. Главное в меню – это борщ. В La Russe его делают с копченой утиной грудкой и грушей. Бренд-шеф La Russe – украинец Владимир Шуляк, открывший за свою 25-летнюю карьеру более 40 ресторанов. На территории ресторана обитает домашняя канарейка – Пьер Безухов. Еще одна "фишка" – вместо современных чайников воду кипятят в самоварах.

Адрес: Панфилова, 92

Средний чек: 2500 тенге



Если бы lo-fi был кофейней, он был бы Jel Coffee. C казахского Jel ("жел") переводится "ветер". Глядя на качели невольно возникает ассоциация с ветром. Они уже полюбились многим пользователям TikTok. Качели появились не просто так – это оригинальное решение нестандартной проблемы. Была установлена барная стойка, но не нашлось подходящих по высоте стульев. Барные слишком высокие, а столовые слишком низкие. А вот качели были в самый раз. У всех растений в этом заведении есть свои имена, они написаны на горшочках. Самой первой имя получила драцена – Жанат Булатович. Jel Coffee ежедневно делают выпечку: круассаны с клубникой, миндалем, с семгой, киш с курицей или шпинатом. Самые симпатичные фотографии получаются с 16:00 по 18:00, со слов владельцев – "Это время нежного солнца".

Адрес: Казыбек Би, 34/1



Средний чек: 4000 тенге



"Зязя" – детское прозвище основательницы. Ярко-желтое заведение видно издалека, оно открывает свои двери каждый день в восемь утра, уже в десять клиентов ждет свежая выпечка, салаты и десерты. Самса с брынзой и кинзой, кониной, с говядиной и тыквой, разнообразие пирожков и беляшей, сырники с вареньем, пельмени (как свежие, так и замороженные), вареники с творогом и вишней, в наличии имеются и супы, вторые блюда, морсы и компоты. После 19:00 всю выпечку можно приобрести с 50% скидкой. У Тёти Зязи можно заказать и торты.

Адрес: Кабанбай батыра, 83



Средний чек: Варьируется

Аго́ра́ – слово, в котором ударение можно поставить тремя разными способами, в зависимости от языка, на котором его читают. В древнегреческом, например, ударение падает на последний слог. Агора – это рыночная площадь в полисах, где проводили общегражданские собрания. Вокруг агор располагались мастерские, храмы и галереи. Так же и здесь: Agora wine and deli открылся в самом сердце Алматы, рядом улица Панфилова со своим особенным городским настроением, по Кабанбай Батыра есть еще ряд заведений, напротив – ГАТОБ и парк. Винный бутик предлагает базу необычных вин Старого и Нового света, к ним кависты могут подобрать закуски: сыры, хамон, хлеба, мидии и другое.

Адрес: Проспект Назарбаева, 124



Средний чек: 4000 тенге

Good Alma-Ata – это дневное заведение от создателей Late night show. Название также появилось из-за телевизионного шоу Good morning America. Легкие интерьерные решения, небольшой летник и старые семейные фотографии Алма-Аты из архива команды. На стене можно найти QR-код, по нему откроется ссылка с другими снимками разных периодов. Меню ориентировано на здоровое питание, при готовке стараются использовать продукты местного производства. Из особых рекомендаций – гречка с апельсином и финиками, а также сезонная окрошка. Из фаворитов клиентов – кабачково-шпинатные вафли, их раскупают особенно быстро в выходные дни.