Поиск

Kazakhstan
5 книг про город, городскую среду и городское планирование

Стиль Жизни | Город

5 книг про город, городскую среду и городское планирование

Текст: Buro247.kz


Как сделать жизнь комфортной? Урбанисты в голос твердят – городская среда. Привычные правила быта больше не работали, нам пришлось придумывать новые. Постепенно, люди, которые занимались исследованием городов, стали называться урбанистами. Их задача – выявлять проблемы города с целью создавать комфортную для жизни среду. Выбрали пять книг, которые позволят переосмыслить понятие комфортный город”. 

5 книг про город, городскую среду и городское планирование (фото 1)

“Зачем нужна архитектура”

Пол Голдбергер

Пол Голдбергер, “Зачем нужна архитектура

Пол является лауреатом Пулитцеровской премии. Книга задает простой вопрос в лоб - зачем наши предки когда-то придумали что-то сложнее пещеры? Очевидно, что первостепенная функция – защита от дождя и прочих погодных условий. Но автор считает, что не все так очевидно и старается на страницах книги показать неоднозначность архитектуры как направления. Он делится собственными наблюдениями и размышлениями о ее формах и целях, перекладывая их на городское планирование в целом.

5 книг про город, городскую среду и городское планирование (фото 2)

“Геомедиа: Сетевые города и будущее общественного пространства”

Скотт Маккуайр

Скотт Маккуайр – медиатеоретик, урбанист и профессор Мельбурнского университета. Он считает, что мы уже живем в городе будущего. Скотт предлагает критический анализ новых возможностей публичных пространств современных городов, учитывая контекст и запросы современных цифровых сетей и мобильных девайсов.

5 книг про город, городскую среду и городское планирование (фото 3)

“B как Bauhaus. Азбука современного мира

Деян Суджич

Нельзя сказать, что книга “Как в Bauhaus” напрямую посвящена урбанистике или даже городу. Это своего рода словарь, который наполнен мыслями и наблюдениями писателя Деяна Суджича. Книга поможет понять и разобраться с дизайном в современном мире. Деян рассматривает не только такие крупные институты, как Bauhaus, но и предлагает изучить гениальные в своей простоте вещи, вроде застежки-молнии или клавиатуры QWERTY.

5 книг про город, городскую среду и городское планирование (фото 4)

“Политика общественного пространства и культуры”

Сета М. Лоу

Книга является отличным примером хорошего исследования. Антрополог Сета на протяжение 25 лет исследовала городские площади Коста-Рики Сан-Хосе. Исследования касались вопросов истории, архитектуры и повседневного быта. Так Сета пыталась выяснить как устроено городское общественное пространство и как им пользуются люди. Приходит антрополог к неочевидному выводу, что пространства в первую очередь направлены на демократическую политику и сохранение культурного разнообразия.

5 книг про город, городскую среду и городское планирование (фото 5)

“Город в истории”

Льюис Мамфорд

Урбанизм стал популярным относительно недавно. Но об урбанизме говорили еще в 20-м веке. “Город в истории” – пример из 1961 года. Льюис Мамфорд пишет не о конкретном городе или планировке одной улицы, он прослеживает развитие города от Египта и Месопотамии, вплоть до Средневековья и современного мира. Льюис старается разрушить заблуждения о таких проблемах как перенаселение, поглощение пригородов и социальная дезинтеграция.

Статьи по теме

Подборка Buro 24/7

5 книг об урбанистике для начинающих
10 самых красивых бассейнов мира
Советский модернизм – потерянная мечта

Оставьте комментарий

Больше