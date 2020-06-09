Как сделать жизнь комфортной? Урбанисты в голос твердят – городская среда. Привычные правила быта больше не работали, нам пришлось придумывать новые. Постепенно, люди, которые занимались исследованием городов, стали называться урбанистами. Их задача – выявлять проблемы города с целью создавать комфортную для жизни среду. Выбрали пять книг, которые позволят переосмыслить понятие “комфортный город”.

“Зачем нужна архитектура” Пол Голдбергер

Пол Голдбергер, “Зачем нужна архитектура

Пол является лауреатом Пулитцеровской премии. Книга задает простой вопрос в лоб - зачем наши предки когда-то придумали что-то сложнее пещеры? Очевидно, что первостепенная функция – защита от дождя и прочих погодных условий. Но автор считает, что не все так очевидно и старается на страницах книги показать неоднозначность архитектуры как направления. Он делится собственными наблюдениями и размышлениями о ее формах и целях, перекладывая их на городское планирование в целом.

“Геомедиа: Сетевые города и будущее общественного пространства” Скотт Маккуайр

Скотт Маккуайр – медиатеоретик, урбанист и профессор Мельбурнского университета. Он считает, что мы уже живем в городе будущего. Скотт предлагает критический анализ новых возможностей публичных пространств современных городов, учитывая контекст и запросы современных цифровых сетей и мобильных девайсов.

“B как Bauhaus. Азбука современного мира ” Деян Суджич

Нельзя сказать, что книга “Как в Bauhaus” напрямую посвящена урбанистике или даже городу. Это своего рода словарь, который наполнен мыслями и наблюдениями писателя Деяна Суджича. Книга поможет понять и разобраться с дизайном в современном мире. Деян рассматривает не только такие крупные институты, как Bauhaus, но и предлагает изучить гениальные в своей простоте вещи, вроде застежки-молнии или клавиатуры QWERTY.

“Политика общественного пространства и культуры” Сета М. Лоу

Книга является отличным примером хорошего исследования. Антрополог Сета на протяжение 25 лет исследовала городские площади Коста-Рики Сан-Хосе. Исследования касались вопросов истории, архитектуры и повседневного быта. Так Сета пыталась выяснить как устроено городское общественное пространство и как им пользуются люди. Приходит антрополог к неочевидному выводу, что пространства в первую очередь направлены на демократическую политику и сохранение культурного разнообразия.

“Город в истории” Льюис Мамфорд

Урбанизм стал популярным относительно недавно. Но об урбанизме говорили еще в 20-м веке. “Город в истории” – пример из 1961 года. Льюис Мамфорд пишет не о конкретном городе или планировке одной улицы, он прослеживает развитие города от Египта и Месопотамии, вплоть до Средневековья и современного мира. Льюис старается разрушить заблуждения о таких проблемах как перенаселение, поглощение пригородов и социальная дезинтеграция.