4 новых места в Алматы: корейская курица, кофейня и аутентичная грузинская кухня

Chicken Star

Абылай хана, 104

Первый Chicken Star открылся в Бишкеке несколько лет назад. Основатель – Чи Хун – родом из Кореи, он всю жизнь занимался искусством. Потому и пространство изначально задумывалось как арт-кафе. Но встал вопрос об окупаемости. Chicken Star в Алматы – это объединение трёх концептов: курица, кофе и арт-пространство. Из-за этого у многих гостей возникает недопонимание. С левой стороны расположен непосредственно сам Chicken Star, в правой – Flask Coffee – современная кофейня, выполненная в лучших традициях корейского минимализма. В определенные дни вся территория будет перестраиваться под нужды арт-пространства. В дальнейшем в Chicken Star планируется проведение выставок местных художников и вечеров поэзии. Также в планах открыть в подвале ресторана выставочное пространство для объектов современного искусства и speakeasy-бар.

Средний чек: 3000-4000 тенге.

Bloom coffee shop

Кабанбай батыра, 65

Bloom – это третья точка Vanilla. Правда, концепцию слегка изменили. В Bloom не используют посуду, соответственно, всё делается to-go. Помимо кофе и десертов, в меню есть мороженое Umami и салаты. Здесь полностью поддерживают устойчивое развитие. Поэтому пластика здесь вы не найдете. А если вы придете со своим стаканом, на кофе будет 10% скидка.

Средний чек: 1500 тенге.

Атмосфера

Ресторан "Атмосфера" открылся на территории бывшего бара Union. Новое место привнесло в пространство новые идеи. "Атмосфера" – это ресторан ню-диско, то есть днем – это классический ресторан авторской кухни, но к вечеру за пульт встает диджей, приглушается свет, и начинают работать три барные стойки. В выходные дни ресторан работает до четырех утра. К лету планируется открытие летней террасы на 400 мест. Придя в ресторан, гость должен почувствовать себя особенным. Поэтому отдельное внимание уделяется сервису, профессиональному уровню персонала и концепции fine dining (планируется проведение chef's table и других мероприятий).

Средний чек: 7500 тенге.

Georgian Restaurant

Аль-Фараби, 116/20

Georgian Restaurant открылся на территории жилого комплекса Esentai City. Хотя называть его комплексом – не совсем правильно, это, скорее, маленький полноценный город. Здесь будут работать свой супермаркет, своя прачечная, спортивный зал, бассейн и целая аллея ресторанов. Японский гриль-ресторан, кальянная, средиземноморский, пинсерия и грузинский – Georgian. Главное отличие Georgian от всех остальных грузинских ресторанов – это строгий фокус на аутентичной грузинской кухне. Здесь нет компромиссов, нет адаптированных под местные вкусы рецептов, некоторым из них шеф-повар Теймураз Тагвиашвили научился непосредственно у своей бабушки.

Средний чек: 6000-7000 тенге.