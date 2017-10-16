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Объект желания: Aston Martin DB11 Volante

"Самый элегантный кабриолет в мире"

Объект желания: Aston Martin DB11 Volante

С выпуском новой модели DB 11 Volante Aston Martin делает серьезное заявление: "Это должен быть идеальный спортивный кабриолет в классе GT". Вслед за версией купе представлена версия флагманской модели с открытым верхом. Особая гордость инженеров  специальный тест LCD (Life Cycle Durability), который за месяц проверяет машину на выносливость так, как будто она прослужила 10 лет. Новая тряпичная крыша кабриолета тоже прошла проверку, причем целых  100 000 циклов, поэтому беспокойства по поводу ее прочности быть не может. В сердце автомобиля расположен V-образный 8-цилиндровый двигатель, который выдает 510 лошадиных сил. Несмотря на возросшую мощность, на низких скоростях машина стала еще более покладистой и спокойной.

"Для наших клиентов и даже целых поколений Volante  всегда была чем-то особенным: это уникальная комбинация стиля, спортивных характеристик и сенсорных ощущений, которые может предоставить только такой спорткар. Новая модель является олицетворением этих характеристик",  сказал генеральный директор компании Энди Палмер. Поставка начнется в 2018 году, начальная цена – около $217 000.

Объект желания: Aston Martin DB11 Volante (фото 1)

Объект желания: Aston Martin DB11 Volante (фото 2)

Объект желания: Aston Martin DB11 Volante (фото 3)

Объект желания: Aston Martin DB11 Volante (фото 4)

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