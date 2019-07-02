8 приложений для изучения языков

В Memrise доступны 22 языка. Приложение создано с фокусом на изучение разговорного языка, но не грамматики. Можно выбрать, сколько слов вы готовы заучивать за урок. Также после того, как вы выучите новое слово, его можно прослушать в видеозаписи с носителем языка. Так ученик может привыкнуть к различному произношению и голосу. Видео короткие и интересные, с людьми на фоне местных достопримечательностей. Но, к сожалению, в приложении нет возможности практиковать собственное произношение.