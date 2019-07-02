8 приложений для изучения языков
Rosetta Stone - приложение для изучения 24 языков, оно работает как онлайн, так и офлайн. Для начала Rosetta Stone можно попробовать бесплатно в течение 3-х дней, далее требуется подписка. Приложение построено по иммерсионному методу обучения - когда ученик не просто заучивает слова, а переходит на изучение фраз с использованием нового вокабуляра. Есть функция TruAccent - для работы над произношением. Ещё ученик может прослушивать уроки - удобно, если на полноценный урок нет времени.
Duolingo - приложения для изучения 23 языков. Одно из самых популярных в нашем списке. Duolingo не требует подписки, оно бесплатное и не имеет лимита по времени. Здесь есть упражнения на грамматику, изучение слов в контексте и возможность прорабатывать темы с ботом. За правильные ответы и регулярность ученик получает награды. К сожалению, приложение не подойдет для тех, кому нужно оттачивать произношение, так как оно допускает даже самые сильные акценты.
Babbel - здесь меньше доступных языков, их 14. В среднем один урок длится 15 минут. Оплата производится за 1 месяц изучения языка. Весь контент можно загрузить для изучения офлайн. Подготовленный при помощи лингвистов, каждый из курсов индивидуально подобран под ученика и его родной язык. Можно практиковать простые диалоги с ботом. Есть функция Review Manager - система автоматических уведомлений, интервально напоминающая об оптимальном режиме повторения или проверки знаний.
Busuu - здесь доступно обучение 12 языкам. В Busuu есть возможность создать свой учебный план. После истечения пробного срока требуется платная подписка. Кроме упражнений на грамматику, увеличение словарного запаса и разговорных фраз, можно практиковать письменные и разговорные навыки с носителями. Изучение делится на 2 уровня сложности: для начинающих и продолжающих. Busuu работает офлайн. Ещё можно сдать тест и получить официальный сертификат.
HelloTalk - тут курсы на 20 языков, но тоже требуется платная подписка. Приложение для практики языка с носителем, в виде разговорного чата. В приложение встроена опция: собеседники могут править ошибки друг друга или сразу переводить слова с родного языка. Можно обмениваться не только текстовыми сообщениями, но и аудиозаписями. Также возможно делать рисунки, если забыли слово. Для усвоения произношения все входящие сообщения можно прослушать.
Drops - больше всего языков в Drops - более 30. Приложение бесплатное, но для увеличения длительности урока требуется дополнительная оплата. Метод обучения - через игры. Drops - визуально прост, но с ярким интерфейсом и красивыми иллюстрациями для каждого слова. Можно отслеживать прогресс через статистику, по темам, а после - работать над пробелами. В бесплатной версии 1 урок длится всего 5 минут.
В Memrise доступны 22 языка. Приложение создано с фокусом на изучение разговорного языка, но не грамматики. Можно выбрать, сколько слов вы готовы заучивать за урок. Также после того, как вы выучите новое слово, его можно прослушать в видеозаписи с носителем языка. Так ученик может привыкнуть к различному произношению и голосу. Видео короткие и интересные, с людьми на фоне местных достопримечательностей. Но, к сожалению, в приложении нет возможности практиковать собственное произношение.
Tinycards - бесплатное приложение от создателей Duolingo для повторения или проверки уже выученных слов. Идеально подходит для подготовки к тестам. Здесь можно создать свои карточки с анимацией или выбрать из уже существующих карточек. Карточки делятся по темам: биология, история, химия и многое другое. Есть готовые группы, карты базовых слов, соответсвующие топикам из Duolingo - например, поход в магазин.
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