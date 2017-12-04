Объект желания: Украшения Messika, как у Джиджи Хадид

Калифорнийская солнечная девушка, вошедшая в пятерку самых высокооплачиваемых моделей мира по версии Forbes, отметилась в этом году серьезной коллаборацией с французским ювелирным брендом Messika. Основательница марки Валери Мессика доверила начинающему ювелиру модернизировать почти святое – коллекцию украшений Move, которой в 2017 году исполнилось 10 лет.

В результате сотрудничества Джиджи и Messika появились две новые коллекции украшений – Move Addiction и Move High Jewelry Addiction, в которых одно из звеньев модель поменяла на букву G. Украшения выполнены в двух версиях – из белого, желтого или розового золота, или в версии Паве, где буква G инкрустирована бриллиантами. В общей сложности под именем Джиджи Хадид вышли в продажу 16 изделий. Они столь же деликатны и утонченны, как и те, что входят в классическую коллекцию Move, потому и ограничений в количестве при ношении нет. Сама Джиджи, например, носит одновременно массивное ожерелье, серьгу-кафф, браслет и в среднем около шести колец.

Приятный бонус – цены. Они доступные, начинаются с $900. Коллекция доступна в алматинском бутике Messika.