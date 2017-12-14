Как ювелиры Damiani создают казахские украшения

Итальянский ювелирный дом Damiani и Алия Назарбаева в 2011 году объявили о долгосрочном сотрудничестве. Его результатом стала особенная коллекция украшений – Alsara by Damiani. Название Alsara произошло от слияния имен Алии Назарбаевой и ее мамы Сары Алпысовны. Алия заложила в коллекцию идею единства двух поколений – старшего и младшего, а также отдала дань традициям и красоте национальных украшений. Таким образом, изделия представляют собой современную интерпретацию классических казахских украшений и мотивов.

Для создания новых моделей итальянские ювелиры взяли за основу традиционные казахские орнаменты – "туйе табан" и "қошқар мүйіз". Четкие геометрические узоры, характерные для стиля ар-деко, украшают серьги, кольца и колье. В изделиях они напоминают крылья и усыпаны белыми бриллиантами, дымчатым кварцем и гранатом.

Лицом коллекции и главной героиней рекламной кампании Alsara by Damiani стала Гульнара Чайжунусова, дебютировавшая в этой роли в прошлом году.