Поиск

Kazakhstan
Kazakhstan

Украшения / Драгоценности

Как ювелиры Damiani создают казахские украшения

Коллекция итальянского ювелирного бренда Damiani, посвященная Казахстану, пополнилась новыми изделиями

Как ювелиры Damiani создают казахские украшения

Итальянский ювелирный дом Damiani и Алия Назарбаева в 2011 году объявили о долгосрочном сотрудничестве. Его результатом стала особенная коллекция украшений – Alsara by Damiani. Название Alsara произошло от слияния имен Алии Назарбаевой и ее мамы Сары Алпысовны. Алия заложила в коллекцию идею единства двух поколений – старшего и младшего, а также отдала дань традициям и красоте национальных украшений. Таким образом, изделия представляют собой современную интерпретацию классических казахских украшений и мотивов.

Для создания новых моделей итальянские ювелиры взяли за основу традиционные казахские орнаменты – "туйе табан" и "қошқар мүйіз". Четкие геометрические узоры, характерные для стиля ар-деко, украшают серьги, кольца и колье. В изделиях они напоминают крылья и усыпаны белыми бриллиантами, дымчатым кварцем и гранатом.

Лицом коллекции и главной героиней рекламной кампании Alsara by Damiani стала Гульнара Чайжунусова, дебютировавшая в этой роли в прошлом году. 

Как ювелиры Damiani создают казахские украшения (фото 1)

Как ювелиры Damiani создают казахские украшения (фото 2)

Как ювелиры Damiani создают казахские украшения (фото 3)

Как ювелиры Damiani создают казахские украшения (фото 4)

Buro247.kz

Другие истории

Подборка Buro 24/7

Выбор редактора

Подборка Buro 24/7

Загрузить еще