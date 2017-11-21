Эндрю Коксон: "Найти свой бриллиант так же сложно, как партнера по жизни"

Лучшие друзья девушек – не бриллианты, а те, кто в них разбирается. Поэтому Эндрю Коксон, директор института De Beers, по праву может считаться лучшим другом дам, которые мечтают о "своем" бриллианте. Он – ведущий алмазный эксперт в мире, который работает с камнями уже более 40 лет. Качества, природные свойства алмаза, его рыночная стоимость в будущем – Эндрю разбирается во всех этих вопросах, поэтому к нему обращаются и те, для кого покупка бриллианта – это инвестиция. В Алматы он приехал всего на несколько дней, чтобы провести встречи с постоянными клиентами магазина.

"Многие считают, что бриллиантовое украшение - это вещь на особый случай, но я считаю, что ваше кольцо - это то, с которым бы вам не хотелось расставаться ни на секунду. Бриллиант - тот камень, который никогда не выглядит пошло, вне зависимости от размера".

При выборе камня многие руководствуются системой 4C – cut (огранка), carat (каратность), clarity (прозрачность), colour (цвет), которая была введена еще в 1935 году. Со временем исследователи бриллиантов поняли, что камни, которые имеют одинаковые показатели по шкале 4C, могут значительно различаться по красоте и сиянию. Все это зависит от изначальных характеристик самого камня. Поэтому De Beers ввели еще три пункта, по которым может оцениваться внешний вид бриллианта – fire (радужное отражение), life (интенсивность сияния) и brilliance (полная прозрачность). И сегодня, по словам Эндрю, для бренда он отбирает только те камни, которые подходят по всем семи параметрам.

"Главное – это сияние. Однажды у меня был интересный случай. Моя жена стояла в бутике на вечеринке и от нечего делать примеряла кольца, я стоял в другом конце магазина, говорил с клиентами и краем глаза наблюдал за ней. У нее уже было кольцо от меня – с совсем маленьким камнем, которое я приобрел 17 лет назад. Я заметил, что на одном она остановилась – не снимала его несколько минут, вертела в руках. Она повернула рукой так, что его блеск практически ослепил меня, и это из другого конца комнаты! Стоит ли говорить, что выбрала она именно его. Это был один из самых дорогих моих подарков, ради него я продал свою коллекцию вина, но это того стоило".

По словам современных геммологов, сияние камня каждый человек может видеть по-разному. Поэтому необходимо, чтобы украшение выбиралось тем, кто его будет носить.

"Камень выбирается душой и сердцем. Бриллиант - дорогая покупка и своего рода инвестиция, поэтому к его выбору нельзя подходить наугад. Это ответственный момент, к которому нужно подходить со всей возможной серьезностью."