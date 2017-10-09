Обручальные кольца Tiffany & Co.: Новые истории любви

Все песни только о любви, уверено руководство Tiffany & Co. Поэтому практическая каждая рекламная кампания бренда становится легендарной, просто потому что в ней обыгрывается тема самого важного чувства. Проходят года, сменяются поколения, меняется наше представление о традиционной свадьбе, но одно остается вечным - кольца Tiffany & Co., которые олицетворяют собой символ вечной любви.

В самый разгар свадебных недель моды, бренд выпустил незатейливый ролик, посвященный классической коллекции колец для предложения. Минутное видео сопровождается сольным исполнением песни No One Алиши Киз. В нем нет главных героев или какой-то сюжетной истории - лишь десятки рук, которые переплетаются, держут ребенка, дарят друг другу подарки. Все они разные, но их объединяет одно - обручальные кольца.

Самой крупной рекламной кампанией бренда стал фильм "Завтрак у Тиффани". С тех пор Tiffany & Co. старается не опускать марку, ежегодно выпуская трогательные и запоминающиеся видео, открытки и съемки.