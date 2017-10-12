Девушка из моих снов: Реклама Chanel Jewelry с Кирой Найтли

Ювелирное подразделение Chanel выпустило совершенно новую коллекцию украшений – Gallery Collection. В ней ювелиры объединили два очень важных для французского дома символа – цепочку культовой сумки Chanel 2.55 и восьмиугольник Вандомской площади. Так, цепочка сумки стала основой для золотых браслетов и ожерелий, которые украшает рутилированный кварц. Еще один знаковый символ Chanel – сочетание букв CC – ювелиры повторили с помощью бриллиантов и расположили в браслетах под другим углом. Сочетаются цепи в Chanel Gallery с Вандомским восьмиугольником. Он выполнен из турмалина, малахита, фрагментов красного композита и бриллиантов и помещен на кольца, серьги и ожерелья в стиле ар-деко.

Вместе с запуском коллекции в Сети появилась реклама Chanel Gallery Collection c Кирой Найтли. Кампанию с британской актрисой снимала фотограф Сара Мун, чей фирменный стиль – размытые и мечтательные снимки. Благодаря этому строгие линии украшений на снимках выглядят заметно мягче.