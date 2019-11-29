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Зимняя обувь: что можно и стоит носить

Мода | Тенденции

Зимняя обувь: что можно и стоит носить

Текст: Buro247.kz


Зимняя обувь - проблемный вопрос. Снаружи температура может достигать -30 градусов, а внутри нещадно топят батареи, а мама и бабушка с детства твердят, что ноги нужно держать в тепле. В то же время, не хочется отказываться от любимых и удобных кроссовок или элегантных сапог только по причине температурного коллапса. Поэтому мы изучили основные виды зимней обуви и выбрали варианты, в которых не придется жертвовать ни красотой, ни удобством.

Зимние кроссовки

Кроссовки настолько плотно вошли в нашу жизнь, что сегодня без них невозможно представить ни один образ. Зачем же отказывать себе в удовольствии зимой? Тем более что сейчас бренды более осознанно подходят к ассортименту и задумываются о потребителях, живущих не в Европе, где зимы больше напоминают затянувшуюся осень. В моделях важно искать прочную плотную подошву, водонепроницаемые ткани (например, мембранные) и синтетическую резину в качестве покрытия. Часто такие модели сопровождаются утепленными подкладками - например флисовой. Особенно хорошими будут варианты с водонепроницаемым носком.

Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 1)
Nike
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 2)
Converse x GOLF Le Fleur*
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 3)
Boris Bidjan
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 4)
Nike
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 5)
Rick Owens
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 6)
Diemme
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 7)
Golden Goose
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 8)
Adidas Yeezy
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 9)
Boris Bidjan

Ботинки с мехом

Вечная классика и модель, которая всегда должна быть в гардеробе - зимние ботинки на меху. Обычно такие модели характеризуются плотной ребристой подошвой, утеплением из натурального или искусственного меха и высотой выше щиколотки. В них удобно передвигаться и по слякоти, и по льду - единственным неудобством может быть обильно выпавший снег, который может засыпаться в обувь. Ближайшими родственниками таким ботинкам приходятся треккинговые ботинки. Пару лет назад они стали модным трендом, поэтому сегодня легко найти не 'ugly' вариант и в люксе, и в масс-маркете.

Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 10)
Montelliana
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 11)
Gucci
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 12)
Hunter
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 13)
Panama Jack
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 14)
Timberland
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 15)
GEOX
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 16)
Alexander Wang
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 17)
Gianvito Rossi
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 18)
Stella McCartney

Сапоги

Зимние сапоги характеризуются двумя оптимальными вариантами - классическими ботфортами и моделями до колен, и вариантами après ski. С первыми все понятно - это классические ботфорты, чаще всего без мехового утеплителя, либо с утеплением только по подошве. В них будет удобно покорять сугробы (только если это не модель на каблуках), а вот с гололедом может возникнуть проблема. Для таких случаев можно выбрать модели après ski - это мягкая легкая обувь на резиновой подошве, в которой комфортнее всего передвигаться по заснеженным скользким склонам.

Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 19)
Stuart Weitzman
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 20)
See by Chloe
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 21)
Prada
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 22)
Adidas by Stella McCartney
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 23)
Moncler
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 24)
Alexander McQueen
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 25)
Mango
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 26)
Gianvito Rossi
Зимняя обувь: что можно и стоит носить (фото 27)
Ann Demeulemeester

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