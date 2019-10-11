Я скажу тебе \"да\": самые интересные свадебные коллекции сезона

Свадебные тренды - вещь относительная, в них сложно отследить четкие направления. Всегда популярным останется классическое белое платье по образцу свадебного платья Кейт Миддлтон, также никуда не денется обилие кружев и тюля. В то же время, свадебная мода стала куда более демократичной - уже никого не удивить цветным платьем, мини или костюмом. Например, "королева" свадебного платья Вера Вонг последние несколько лет практически полностью отошла от классического образа невесты в своих коллекциях. Так, в прошлом сезоне она выпустила линейку красных и черных платьев самых разных фасонов. Все больше невест предпочитают короткое платье или костюм в качестве главного образа. На днях завершилась свадебная неделя моды, и мы решили собрать самые интересные коллекции сезона.

Zuhair Murad

Ливанский модельер Зухаир Мурад - второй по популярности дизайнер у невест, создающий классические роскошные наряды, в которых каждая может почувствовать себя как минимум принцессой Disney. Если ваша свадьба подразумевает замок, белого коня, пир рекой и фею-крестную - смело обращайтесь к новой коллекции. Кружевное платье в пол с кейпом, платье с роскошной длинной баской из рюша, платье "рыбий хвост" с подолом из перьев - вот самые интересные варианты. Все выполнены из ткани цвета слоновой кости.

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Oscar de la Renta

Дизайнеры Фернандо Гарсиа и Лора Ким создают идеальные свадебные платья для практичных нью-йоркских невест. В меру нарядные, в меру удобные, отчасти сексуальные и по современному минималистичные. Любителям традиционного платья понравится классический вариант в пол с V-образным вырезом и минималистичной цветочной аппликацией, а тем кто любит погорячее, стоит обратить внимание на ультракороткое мини с пиджаком или пышное платье с разрезом выше колена.

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Danielle Frankel

Даниель Франкель - молодой нью-йоркский дизайнер, чьи работы максимально далеки от того, что принято называть свадебным платьем. Но если вы планируете рокнролльную свадьбу в ночном клубе - вы знаете к кому обратиться. Бунтаркам рекомендуется кружевной тренч с объемным поясом, комплект из водолазки и боксерских шорт на шнуровке, платье с металлическим бюсталгатером с конусообразными чашками и наш фаворит - комплект из органзы с прозрачными брюками.

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Lela Rose

Все большую популярность набирает так называемые post-wedding dress - наряд, который можно носить и после свадьбы. Подобного формата придерживает бренд Lela Rose. Американка создает минималистичные женственные вещи, которые затем удобно надеть на любую вечеринку или мероприятие. Поэтому часть коллекции - это костюмы, но также есть и классические белые платья. Блузка с рукавами буффами и юбка-миди, топ на тонких бретельках с баской и широкие брюки 7/8, пышная юбка из перьев и шелковый топ - наши фавориты.

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Vera Wang

В этом году Вера Ванг отпраздновала профессиональный юбилей - 30 лет в мире моды. Обычно по такому поводу дизайнеры устраивают ретроспективу собственных работ, но не Ванг - наоборот, она сделала еще более футуристичную коллекцию, чем предыдущие. Часть платьев она украсила надписями вроде 'I do' и 'Love', для другой половины она использовала креп, из-за чего одежда потеряла классический "свадебный" флер. Не обошлось без черного платья - его дизайнер предлагает стилизовать с голубыми перчатками.

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Viktor & Rolf

Viktor & Rolf - главные авангардисты вечерней и свадебной моды. В этом сезоне они очевидно вдохновлялись сказкой о Снежной королеве - так в коллекции появились отсылки вроде кристаллов в форме сосулек и бисерной вышивки на куртке, напоминающей изморозь. Пышный подол одного из платьев украшен рюшами в форме снежинок, а в качестве аксессуаров дизайнеры советуют выбирать объемный ободок.

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Monique Lhuillier

Моник Люлье черпает вдохновение в определенном временном отрезке - чаще всего в Ренессансе. Поэтому для ее работ характерно обилие мелких деталей вроде вышивки, аппликаций и драпировки. В этой коллеции большинство нарядов получились "сборными" - корсеты, болеро, баски, накидки, фата миксуются и сочетаются на усмотрение невесты.