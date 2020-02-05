Вторая кожа: как носить кожаные вещи сегодня?

Традиционно изделия из кожи ассоциировались либо с аксессуарами, либо с верхней одеждой. Поэтому вряд ли хоть чей-то гардероб обойдется без кожаных сапог или классической косухи, но сегодня кожа стала более распространенным материалом. Из нее успешно делают платья, брюки, рубашки, комбинезоны и шорты - и при правильной выделке они удобны и незаметны в носке. Более того, кожаный тотал-лук последние несколько месяцев набирает популярность. Случилось это с подачи нового креативного директора Bottega Veneta Дэниела Ли, который в своей дебютной коллекции представил сразу несколько кожаных вещей, которые удобно миксовать между собой (как, например, кожаные шорты и рубашку). Сразу несколько кожаных платьев и комплектов появилось в весенней коллекции Hermès - при их создании креативный директор Надеж Ване-Цыбульски вдохновлялась фартуками мастеров Hermès.

Кожаный комплект чаще всего говорит сам за себя, поэтому при стайлинге лучше обойтись без чрезмерных аксессуаров - это может быть шелковый платок, минималистичное крупное украшение (серьги или подвеска) или архитектурная сумка в тон. В некоторых случаях лучше всего выбирать однотонные варианты, но отлично будет смотреться и схема колорблок (например, голубой и красный). Также кожаный тотал лук лучше не перегружать. Пусть это будут комбинации "топ+брюки", "рубашка+юбка", "топ-шорты", но тогда пусть верхняя одежда будет сделана из другого материала - так будет элементарно удобнее или просто теплее.

Важным будет упомянуть про различие кожзама и настоящей кожи. Сегодня кожзаменитель все чаще принято называть экокожей, но по факту, она не экологична - до сих пор непонятны условия ее утилизации, и в большинстве случаев она сделана из пластиковых волокон (за исключением крупных брендов, которые только начинают разработки, позволяющие создать этичную кожу, не уступающую по качеству настоящей, но и сделанной без насилия над животными). Да, это более этичный материал по отношению к животным, но куда как менее экологичный, и, конечно, недолговечный. Поэтому при выборе кожаных изделий пока что стоит выбирать вещи из настоящей кожи, если это может позволить бюджет, либо присматриваться к брендам, которые знамениты своими разработками - например, Stella McCartney.