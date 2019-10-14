Свитер на осень: гид по самой нужной вещи в холода

Свитер с плечиками

Звучит как минимум необычно, потому что плечики как правило вставляют в более строгие предметы одежды, такие как пиджак или блузка, которые хорошо держат форму. Мы же предлагаем обратить внимание на свитера с ярко выраженной плечевой линией. Они смогут разнообразить даже самый базовый черно-серо-бежевый образ. Отлично смотрятся свитера от Isabel Marant – французский дизайнер давно экспериментирует с маскулинными формами. При этом важно правильно расставить акценты. Если выбираете свитер с широкими плечами – важно заузить талию. С этим отлично справится массивный пояс.

Свитер с перьями и бахромой

Чаще всего свитер рассматривается в качестве базовой повседневной одежды, которая не привлекает внимания и отлично сочетается почти со всем. Свитер с перьями и бахромой – не самая простая вещь в носке, но это того стоит. В повседневной носке такой свитер составит отличную компанию классическим широким брюкам со стрелками и обуви на каблуках, а в выходные такой свитер можно легко надеть вместе с сочетающейся юбкой из перьев, это не будет too much.

Свитер в ромб

Классический узор "ромб" уже многие столетия украшает одежду учеников частных школ и колледжей. Этой осенью ромб стал универсальным принтом, который носят и в пир, и в мир. Мы рекомендуем избавиться от привязки к школе и выбрать свитер нестандартного кроя. Пусть это будет асимметричный свитер из новой коллекции Pringles of Scotland x H&M или объемный и теплый свитер из альпаки Philosophi di Lorenzo Serafini.