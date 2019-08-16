Кто такие VSCO girls? Рассказываем о новом тренде из соцсетей

Если раньше тренды задавали подиумы и звезды, то сегодня все рождается в Инстаграме. Мы говорим даже не про мимолетные тренды, а скорее про новые субкультуры, которые создаются внутри соцсетей. Все мы помним, например, "ванилек" - понятие, которое появилось на заре Инстаграма в начале десятых годов. Огромные черные очки Ray-Ban без диоптрий, начес, скинни-джинсы, майка 'I love NY' - так много женщин и девушек одевались и красились под эту стилистику, что игнорировать ее как культурное явление, невозможно. Его название произошло от так нзываемых "ванильных цитат" - романтических подписей, которых пользователи оставляли под своими фотографиями. Впрочем, e-commerce внутри самих социальных сетей еще была совсем не развита, поэтому маркетинговый интерес этот тренд обошел стороной.

Чего не скажешь о сегодняшних трендах. Все они моментально монетизируются - этому способствует сама политика Инстаграма, который постепенно превращается в один большой онлайн-магазин. Одно из последних крупных явлений - VSCO girls. Если вбить этот хэштег в поиске соцсети, получить больше нескольких миллионов публикаций с ним и родственными хэштегами.

Как становится ясно из названия, этот тренд связан с приложением для обработки фотографий VSCО. Созданная в 2011 году программа для обработки фото и видео с помощью пресетов, к 2018 году собрала более 40 миллионов пользователей по всему миру. Отличительной чертой, по которой можно понять, что фото обработана в приложении, можно назвать мягкие оттенки розового, голубого, зеленого, которые отлично сочетаются с яркими светлыми фото. Этот стиль, его цвета, стали настолько популярны, что дали название новой субкультуре - VSCO girls.

По определению Urban Dictionary, это девушки, которые любят биркенштоки и крупные резинки для волос, носят шорты с завышенной талией и кроп-топы, любят "детскую" бижутерию и чокеры с ракушками. Но как это чаще всего бывает, визуальный тренд распространяется не только на фото в инстаграме, но и на образ жизни. Идеальная VSCO girl живет в Калифорнии, пьет смузи, а в свои соцсети выкладывает частички своего солнечного и яркого образа жизни. Вполне вероятно, она занимается какой-то креативной работой - может быть даже SMM, ведь с визуальным вкусом и знанием соцсетей у нее полный порядок.

В Казахстане и СНГ в целом эта тенденция тоже налицо. Больше всего VSCO-эстетику пропагандируют девушки-блогеры. Мороженое в ярких тонах, изящная чашка с макаронс, лук в пиджаке, туфли и косметика, wanderlust-фото из последнего путешествия - вот самые популярные фото. Способы обработки, сюжеты и даже позы иногда так похожи, что бывает трудно отличить один аккаунт от другого. Такая тенденция легко монетизируется. Чем более фотогеничен предмет, тем больше у него шансов быть купленным, обработанным в VSCO и выложенным в Инстаграм. Этим активно пользуются производители - например, знаменитые украшения с ракушками теперь можно найти в любом бренде - от Mango и H&M до более люксовых марок.

Пожалуй, в этом и заключается ирония этого названия. Ведь изначально создатели VSCO говорили о полной свободе самовыражения и шансе добавить уникальности своим фотографиям. Сейчас в библиотеке приложения более 130 постоянных пресетов и постоянно меняющаяся линейка лимитированных фильтров. 'VSCO-girl' - это тренд, который больше говорит о стиле жизни, нежели чем о самих фильтрах, поэтому порой стоит взглянуть на мир за пределами ярких инстаграмных интерьеров, красивых пирожных и привлекающих внимание украшений. Хотя, кто сказал, что это плохо? Быть "ванилькой", или VSCO girl, или же вовсе избегать всяких определений - главное, чтобы вам это действительно нравилось.