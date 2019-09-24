Возвращение Дженнифер Лопес и траволатор Gucci: чем запомнился Милан
Небольшой рекап того, что случилось во время миланской недели моды
Показ и возвращение United Colors of Benetton в миланском бассейне
В начале этого года популярная в нулевых марка United Colors of Benetton вернулась в строй. Креативным директором бренда стал Жан-Шарль де Кастельбажак, и его первое шоу прошло в муниципальном бассейне Милана. Показ был вдохновлен морем и путешествиями через средиземноморские порты. "Я видел связь с водой и парусным спортом, изучая историю Benetton", –сказал де Кастельбажак перед началом шоу. Президент марки Лучано Бенеттон сам является страстным моряком. Шоу завершилось выступлением трех итальянских пловцов: Ноэми Батки, Джованни Точчи и Габриэле Обер – они синхронно прыгнули в воду с трех трамплинов.
Prada с вышивками
Миучча Прада показала очень личную и практически интимную коллекцию – этот посыл проскальзывал во всём. Шоу прошло в Fondazione Prada, сценографией занимались архитекторы бюро Рема Колхаса, а музыку придумывал давний друг и коллега Прады – Фредерик Санчес. Модели выходили на подиум в строгих костюмах с брюками и прямыми юбками, блузах и джемперах с вырезами под горло, платьях с воланами, бретелями и длинными рукавами, пальто и жакетах. Дизайнер обращалась к архивным материалам своей же марки – в частности, к коллекциям конца 90-х годов. Не обошлось без мелких, но очень важных деталей. Например, на всех мини-юбках были вышиты инициалы моделей, которые их носили, а после вещи были подарены девушкам.
Посвящение Пикассо в коллекции Moschino
Король кэмпа и иронии – Джереми Скотт – показал коллекцию, посвященную Пабло Пикассо. Посвящение было буквальным. Модели выходили на подиум, держа на руках конструкции в виде картинных багетов. Также некоторые образы были повторены напрямую. Например, Кайя Гербер стала "Девушкой с мандолиной", Джиджи Хадид несла на своём платье картину "Голубь мира", а Белла Хадид появилась в образе Арлекино – постоянного героя полотен Пабло. Все наряды были так или иначе связаны с картинами мастера. Это отражалось или в палитре, или в принтах, или в силуэтах нарядов. По словам дизайнера, все принты создавались вручную, а после переносились на ткань.
Строгий минимализм в коллекции Jil Sander
В 2017 году бренд, который переживал не лучшие времена, возглавил дуэт Люка и Люси Мейер. После долгих лет неустойчивости и перехода от одной стратегии к другой, Jil Sander, наконец, отыскали свой голос. Строгие, простые в крое платья, блейзеры, пальто, рубашки и костюмы станут универсальной одеждой для всех приверженцев модного минимализма. Модные критики уже назвали коллекцию одной из самых успешных за последние годы существования марки.
Дженнифер Лопес на показе Versace
Вряд ли любое другое событие сможет переплюнуть финал шоу Versace этого сезона. И без того яркое шоу триумфально закрыла Джей Ло в новой вариации знаменитого зеленого платья Versace, в котором она появилась в 2000 году на церемонии "Грэмми". Тогда это платье произвело фурор, событие даже привело к созданию сервиса Google Images – настолько популярным стало это платье на следующий день. Как оказалось, спонсором коллекции выступила компания Google, о чём марка на следующий день сообщила в соцсетях.
Траволатор Gucci
Небольшую попытку отвлечь внимание СМИ от Versace сделали Gucci – на показе был установлен настоящий траволатор. По традиции Алессандро Микеле совместил показ мужской и женской коллекций. В этот раз креативный директор дома вдохновлялся философией Мишеля Фуко. Алессандро дистанцировался от чрезмерного стайлинга и наслоения, в этот раз сделав акцент на простой комплиментарной одежде. В каждом луке по-прежнему можно найти отсылки к ретро-эстетике, фильмам ужасов и средневековым романам, но в то же время образы стали гораздо спокойнее и носибельнее.
Оставьте комментарий