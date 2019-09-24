Возвращение Дженнифер Лопес и траволатор Gucci: чем запомнился Милан

Показ и возвращение United Colors of Benetton в миланском бассейне

В начале этого года популярная в нулевых марка United Colors of Benetton вернулась в строй. Креативным директором бренда стал Жан-Шарль де Кастельбажак, и его первое шоу прошло в муниципальном бассейне Милана. Показ был вдохновлен морем и путешествиями через средиземноморские порты. "Я видел связь с водой и парусным спортом, изучая историю Benetton", –сказал де Кастельбажак перед началом шоу. Президент марки Лучано Бенеттон сам является страстным моряком. Шоу завершилось выступлением трех итальянских пловцов: Ноэми Батки, Джованни Точчи и Габриэле Обер – они синхронно прыгнули в воду с трех трамплинов.

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Prada с вышивками

Миучча Прада показала очень личную и практически интимную коллекцию – этот посыл проскальзывал во всём. Шоу прошло в Fondazione Prada, сценографией занимались архитекторы бюро Рема Колхаса, а музыку придумывал давний друг и коллега Прады – Фредерик Санчес. Модели выходили на подиум в строгих костюмах с брюками и прямыми юбками, блузах и джемперах с вырезами под горло, платьях с воланами, бретелями и длинными рукавами, пальто и жакетах. Дизайнер обращалась к архивным материалам своей же марки – в частности, к коллекциям конца 90-х годов. Не обошлось без мелких, но очень важных деталей. Например, на всех мини-юбках были вышиты инициалы моделей, которые их носили, а после вещи были подарены девушкам.

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Посвящение Пикассо в коллекции Moschino

Король кэмпа и иронии – Джереми Скотт – показал коллекцию, посвященную Пабло Пикассо. Посвящение было буквальным. Модели выходили на подиум, держа на руках конструкции в виде картинных багетов. Также некоторые образы были повторены напрямую. Например, Кайя Гербер стала "Девушкой с мандолиной", Джиджи Хадид несла на своём платье картину "Голубь мира", а Белла Хадид появилась в образе Арлекино – постоянного героя полотен Пабло. Все наряды были так или иначе связаны с картинами мастера. Это отражалось или в палитре, или в принтах, или в силуэтах нарядов. По словам дизайнера, все принты создавались вручную, а после переносились на ткань.

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Строгий минимализм в коллекции Jil Sander

В 2017 году бренд, который переживал не лучшие времена, возглавил дуэт Люка и Люси Мейер. После долгих лет неустойчивости и перехода от одной стратегии к другой, Jil Sander, наконец, отыскали свой голос. Строгие, простые в крое платья, блейзеры, пальто, рубашки и костюмы станут универсальной одеждой для всех приверженцев модного минимализма. Модные критики уже назвали коллекцию одной из самых успешных за последние годы существования марки.

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Дженнифер Лопес на показе Versace

Вряд ли любое другое событие сможет переплюнуть финал шоу Versace этого сезона. И без того яркое шоу триумфально закрыла Джей Ло в новой вариации знаменитого зеленого платья Versace, в котором она появилась в 2000 году на церемонии "Грэмми". Тогда это платье произвело фурор, событие даже привело к созданию сервиса Google Images – настолько популярным стало это платье на следующий день. Как оказалось, спонсором коллекции выступила компания Google, о чём марка на следующий день сообщила в соцсетях.

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Траволатор Gucci

Небольшую попытку отвлечь внимание СМИ от Versace сделали Gucci – на показе был установлен настоящий траволатор. По традиции Алессандро Микеле совместил показ мужской и женской коллекций. В этот раз креативный директор дома вдохновлялся философией Мишеля Фуко. Алессандро дистанцировался от чрезмерного стайлинга и наслоения, в этот раз сделав акцент на простой комплиментарной одежде. В каждом луке по-прежнему можно найти отсылки к ретро-эстетике, фильмам ужасов и средневековым романам, но в то же время образы стали гораздо спокойнее и носибельнее.