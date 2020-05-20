Балетки пропали из модной повестки еще в начале десятых годов - туфли без каблука с закругленным вырезом были повсеместно распространены в течение всех нулевых годов. Их носили со всем - джинсами-скинни, школьной формой, офисными костюмами, шортами, платьями и вечерними нарядами. Но после массового распространения кроссовок, статус самой удобной и универсальной обуви отошел к ним. Балетки были отправлены модницами в немилость, и надолго исчезли из наших гардеробов, а вместо них пришли лоферы, кеды, кроссовки и мюли.

Но трендам свойственно возвращаться, и после повального увлечения громоздкой и "уродливой" обувью, дизайнеры постепенно воскрешают более элегантные альтернативы. Легкие и универсальные балетки теперь можно найти практически в каждой базовой коллекции любого крупного бренда. Некоторые из них уже в течение многих лет специализируются на производстве именно балеток - например, Repetto. Бренд был основан в 1947 году матерью хореографа Роланда Петита Роуз, которая с тех пор поставляет туфли и пуанты для Национальной парижской оперы, а также для многих других известных балетных французских трупп.

Сегодня ballerinas (именно так эта обувь называется по-английски) существует в сотнях разных вариантах, поэтому выбирать классический старомодный (с округлым носом и широким вырезом) совсем необязательно. Самые интересные варианты - с заостренным или квадратным мысом как у мега-популярных моделей Bottega Veneta, узким вырезом в стиле The Row и Jil Sander, а также модели "мэри-джейн" с широким ремешком. В виде балеток существуют даже авангардные таби от Maison Margiela.

C чем их носить? Как таковых новых вариантов стилизации не появилось - балетки по-прежнему остаются самой удобной для сочетания обувью. Лосины и джинсы, велосипедки и широкие шорты, платья в пол и тренчи, брюки капри и кюлоты - своя модель найдется для каждого образа. Шелковые, кожаные, замшевые, на платформе и из бархата - сегодня вариантов балеток действительно миллионы, и порой имеет смысл выбрать сразу несколько моделей под разные случаи жизни.