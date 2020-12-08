Вдоль изгибов тела: как выглядят самые чувственные украшения

Hermès – любимая марка французов и не только. Группа компаний, объединенных под этим брендом, одна из первых вернулась к росту продаж после карантина и продолжает наращивать темпы. Причины? У большинства клиентов именно их продукты ассоциируются с долговечностью, качеством, ремеслом. В неспокойные времена многие хотят инвестировать в то, что будет актуальным максимально долго.

При упоминании этого бренда в первую очередь в голову приходят культовые сумки, платки-каре или же кожаные изделия для скачек. Ювелирные изделия Hermès – не самый ходовой продукт. А зря. В универсальности дизайна они могут посостязаться с титанами рынка.

В этом году ювелирное направление Hermès празднует свой десятый юбилей. Все это время им занимается Пьер Арди – в вопросах человеческих ресурсов менеджеры марки также предпочитают стабильность и долгосрочные контракты. Свой десятый год работы в компании Пьер празднует с размахом - коллекция из 45 изделий впечатляет как количеством работы, так и обилием предметов, которые потенциально будут хитами не один год. "Чувственные линии" (именно так называется коллекция) – воплощение savoir-faire (ноу-хау) в камнях и металлах. Но в дизайне нет ни намека на классические (и уже, возможно, приевшиеся) формы, которые зачастую можно увидеть в коллекциях haute joaillerie. Свежо, чувственно и в хорошем смысле инстаграмно – так можно кратко описать первые впечатления от работ Арди.

"Меня вдохновляли предметы вроде стетоскопа, позволяющие слышать звуки и вибрации, которые иначе не воспринимаются ухом. Мне хотелось расшифровать эту информацию, получить ее воплощение в дизайне. Это очень интимные ощущения, которые идут из самого нутра", - рассказывает дизайнер. Действительно, каждое украшение будто ненавязчиво повторяет изгибы тела – нежные выемки ключицы или изгиб локтя. В некоторых колье угадывается форма стетоскопа – если бы только стетоскоп мог быть украшен коричневыми бриллиантами, сапфирами и искусным сочетанием кварца, опалов и жадеита.

Другая ассоциация – вторая кожа. Оттенок розового золота, в котором выполнены крупные браслеты-манжеты, как нельзя лучше подойдет счастливым обладателям персикового подтона кожи. Изящные кабюшоны из кварца только кажутся внушительными - на деле они не тяжелее нескольких граммов. А объемные перстни-браслеты Faire corps напоминают украшения для перчаток, рука в них кажется тоньше, невесомее. Но однозначной звездой коллекции можно назвать изделие Contre la peau (что дословно переводится как "Против кожи") – тончайшее колье-сетка с россыпью 867 бриллиантов, которое деликатно облегает шею и спускается вниз по ключицам, словно невесомая паутина.