Королевский размах vs. Скромность: что нового в свадебной моде?

Сезон свадебной лихорадки официально открыт. На днях в Нью-Йорке завершилась Неделя свадебной моды. Какими видят невест дизайнеры? В первую очередь, конечно, принцессами (влияние Меган Маркл нельзя недооценивать). Остальные ностальгируют по простоте 90-х, а самые модные - видят невест в комбинезонах.

Эффектные банты

Увешанные кристаллами и жемчугом свадебные платья - история, которой нет конца. Однако торжественность свадебного платья можно подчеркнуть и другими декоративными элементами - например эффектными бантами.

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Под венец – в комбинезоне

Пару лет назад продвинутые невесты променяли платья на брючные костюмы. Либо выбирали костюмы цвета слоновой кости в качестве второго подвенечного наряда. Новая мода - идти под венец в комбинезоне. Он может быть сшит из кружева, украшен бантами, расшит блёстками или идти в паре с тюлевой юбкой.

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Королевский размах

Меньше чем через месяц состоится главная свадебная церемония года - принц Гарри и Меган Маркл свяжут себя узами брака. По слухам, Меган пойдёт под венец в платье своего любимого бренда Ralph & Russo. Несмотря на то, что свадьба ещё не состоялась, уже сейчас мы можем наблюдать влияние Маркл на свадебную моду. Дизайнеры готовят для невест платья, похожие на знаковые наряды принцесс прошлого, дополняют их традиционными диадемами и фатой со шлейфом в несколько метров.

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Идеально просто

Тем, кого не коснулась королевская свадебная лихорадка, дизайнеры предлагают выходить замуж в максимально простых платьях. Чистые линии, простой пошив и намёк на ностальгию по 90-м - время, когда минимализм стал новым шиком.