В чем эффектно спускаться с горы: как выбрать горнолыжный костюм

Если зимние виды спорта - ваш конек, то поводов радоваться зиме у вас гораздо больше. И неважно, вы катаетесь на лыжах с пеленок, или же только начинаете познавать прелести виражей, одной из самых приятных частей подготовки всегда будет выбор подходящей горнолыжной одежды. Мы не расскажем вам о тонкостях выбора всех элементов экипировки вроде ботинок и лыж, но поделимся основными пунктами, которые стоит учитывать, при подборке костюма.

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Правильная горнолыжная одежда состоит из трех слоев. Первый - водоотводящий, который будет справляться с потом. Чаще всего эта функция выпадает на термобелье. Лучше всего выбирать вариант из полиэстера, который отлично сораняет тепло, позволяет коже дышать и одновременно отводит влагу. Важно, чтобы белье плотно облегало тело и имело как можно меньше швов, иначе толку от него не будет. Лучший вариант - лосины и лонгслив, поэтому обычные колготки стоит оставить дома. К белью относятся и носки - обычно, это специальные гольфы для лыжников. Хорошие носки также отводят влагу, обладают антибактериальными свойствами и имеют уплотнения в районах пальцев, пяток и голеней.

Второй слой отвечает за утепление. Чаще всего, куртки отвечают и за этот слой, но эксперты рекомендуют брать утепляющий слой отдельно, чтобы была возможность снять его, если будет жарко. Лучшим вариантом будет не шерстяной свитер, а флисовая толстовка. Флис отлично сохраняет тепло, не пропускает воздух, легко стирается и долго сохраняет свои качества.

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Третий и самый важный пункт - комбинезон или куртка и штаны. Раньше считалось, что комбинезон лучше, так как исключает попадание снега, но сегодня большинство курток имеют внутреннюю резиновую "юбочку", которая не пропускает снег. Также, если штаны с высокой и низкой талией - выбирать можно на свое усмотрение, но тогда стоит побеспокоиться о длине куртки. Важно помнить о мелких деталях костюма, которые сделают катание гораздо приятнее. Например, все молнии должны быть крупными, чтобы их было удобно расстегивать в перчатках. Молния куртки должна закрываться клапаном с внутренней и внешней стороны, манжеты рукавов должны плотно закрываться, чтобы исключить попадание снега внутрь. Изнутри воротник куртки должен быть отделан флисом или любым мягким материалом, чтобы не царапать лицо. Швы должны быть проклеены тесьмой от влаги. Также будет нелишним взять костюм, имеющий нашивку Recco - это отражатель, который поможет спасателям найти вас в экстренном случае.

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Важно выбирать горнолыжный костюм только у тех производителей, которые занимаются этим профессионально - таких как Helly Hansen, Columbia, Arc'Teryx, Smartwool, из люксовых - Bogner, Moncler Grenoble, Cordova, Perfect Moment.