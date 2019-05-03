Детский мир: украшения из бисера и ракушек

Наверняка вы заметили, как жемчужные заколки заполонили вашу Instagram-ленту. Их стало настолько много, что вся их прелесть и новизна исчезли. Покупать их по-прежнему стоит, если сильно хочется. Но есть и другой вариант – обратить своё внимание на другие украшения. Тоже из детства, кстати. Например, на украшения из яркого и разноцветного бисера (плели браслеты из них в детстве, кажется, абсолютно все), украшения из ракушек и изделия, будто снятые с вашей младшей сестренки, дочки или племянницы – с буквами, кубиками и другими цветными пластиковыми вставками. Искать такие украшения эффективнее всего у маленьких брендов, которые делают изделия на заказ.

éliou. Главная страсть основательниц бренда éliou – море и морские пейзажи с золотистым песком и горячим солнцем. Эта страсть легко прослеживается в украшениях ручной работы, выполненных из жемчуга, разноцветного мелкого бисера, крупных бусин и желтого металла.

Anni Lu. Изделия датского бренда Anni Lu – это веселые и слегка инфантильные украшения ручной работы с покрытием золотом 585 пробы. В работе дизайнер использует искусственный жемчуг, кристаллы, бисер и полудрагоценные камни.

E N E S E A. У бренда Enesea, который выпускает украшения в лимитированном количестве и на заказ, тоже много украшений из жемчуга, в сочетании с желтым металлом. Из любопытного – у бренда, помимо украшений из жемчуга, – изделия из настоящих камней, инкрустированные стразами.

Waldberlin. Дизайнеры из далеко не солнечной Германии вдохновляются тропиками и морем. Отсюда – обилие украшений с ракушками и раковинами. Ракушки встречаются буквально во всех изделиях – от ободков до колец.

Pura Utz. Наивные и очень детские украшения можно найти у бренда Pura Utz. Из бисера дизайнер плетёт серьги в виде фруктов и ягод. К слову, у бренда есть не только украшения, но и аксессуары – например, миниатюрные сумки из бисера. Отличный вариант на лето.

Emily Levine. Если кто хочет вспомнить детство, тому – к бренду Emily Levine. Дизайнер плетёт украшения из бисера, которые мы сами делали в детстве. Это – цепочки из разноцветного бисера с цветочками на леске и браслеты (фенечки).

Juma Jewelry. Бывший редактор моды Esquire и Blvd Айнур Джумабаева переехала в Стамбул и занялась созданием украшений ручной работы. И они тоже навевают детские воспоминания. Ожерелья Айнур делает сама, используя бусины, камни и натуральный жемчуг. У Айнуры можно купить уже готовые изделия, а также воспользоваться услугой индивидуального заказа.