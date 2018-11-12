Тренд: "двойной" свитер

Мы вступили в глубокую, бескомпромиссную, холодную осень и ждем наступающую зиму. А это означает, что в ближайшие пять месяцев мы не будем вылезать из теплых свитеров. Они буквально станут нашей зоной комфорта. Какой свитер выбрать? Можно остановиться на классике и купить очередной свитер с косами, можно выбрать уютный и объемный свитер из мохера. Однако самый модный вариант этой осени и наступающей зимы – так называемый "двойной" свитер. Он цельный, но выглядит так, будто сшит из двух свитеров. Идеальный – который сделала Фиби Файло в последней для себя коллекции Celine Pre-Fall 2018, его сейчас выгуливают, кажется, абсолютно все модницы мира.

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Похожий свитер у других брендов найти будет сложно. Тут либо покупать Celine, либо делать "двойной" свитер своими руками. Кто-то покупает два свитера и сшивает их вместе (сшивают рукава). Но можно не заморачиваться и сделать проще – просто надеть один свитер, а вторым обмотаться поверх.