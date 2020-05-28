Цвет настроения бежевый: как этот оттенок поглотил наши ленты и жизнь

Предположительно, впервые слово "бежевый" было употреблено в 1877 году французским писателем Эдмоном де Гонкуром в новелле La Fille Elisa. Изначально, оно произошло от слова, обозначающего натуральную шерсть, ничем не окрашенную и не обработанную. Сегодня бежевый считается самым универсальным цветом, который буквально олицетворяет нейтральность. Мы постоянно видим его в интерьерах, одежде, и, конечно, фильтрах Инстаграма. Этот цвет стал символом определенного стиля жизни, который транслируется повсеместно. Как это произошло?

"Бежевый - это цвет зла", - так начинается эссе журналистки и исследовательницы Андреа Кодрингтон для Cabinet. В качестве доказательства пагубного влияния этого цвета Кодрингтон приводит военный хаки. Войска британской армии начали красить белую униформу чаем и карри в середине XIX века - этот цвет был идеален для маскировки, в в то же время (предположительно) уменьшал счета за стирку униформы. Что может быть более зловещим, чем цвет, скрывающий колониального снайпера в ландшафте?

Конец XIX и начало XX века можно характеризовать как периоды тревожной неопределенности - бесконечные военные конфликты в разных частях мира способствовали этому. Затем с небольшим перерывом в 20 лет следуют две мировые войны, что также отражается на общественных настроениях. Описывать влияние военных действий на массовое сознание, культуру, науку, социум можно бесконечно, но если говорить о привязке к цвету, то защитный цвет хаки и все его производные - в том числе и беж - получили особый статус в это время. В тот период этот оттенок получил статус "надежного", ведь именно в него одевались военные, причем, высшего статуса (обычная солдатская униформа была темной, практически землистой, а вот старшие чины получали дополнительную верхнюю одежду более светлого оттенка). Позже, уже во Вторую мировую, именно светлый беж станет отличительным цветом авиации, в частности, американской военной.

Далеко ходить за доказательствами не надо - самый известный плащ в мире появился в период первой мировой войны, и его классический цвет считается именно бежевым. Сегодня британские макинтоши или тренчи - это трейдмарк в мире верхней одежды. Прорезиненное пальто не намокало, немного весило и отлично подходило не только для нужд военных, но и гражданского населения. Поэтому после Первой мировой войны в тренчи облачатся и простые люди, а аристократия будет использовать его как пальто выходного дня для поездок на рыбалку или охоту. Цвет тренча всегда будет бежевым, за счет его универсальности.

Очевидно, что в тот момент бежевый цвет ассоциировался преимущественно с военной тематикой, и оставался хоть и популярным, но "однобоким" цветом. С окончанием военных лет он надолго пропадает из обихода - цвет земли, пустынь, ландшафта, теперь он будет напоминать о тяготах и лишениях. Наоборот, на смену придут оттенки, оставляющие флер дороговизны, роскоши, праздности. В 50-е годы люди возвращаются к белому, розовому, красному, в 60-е - к ярким оттенкам желтого, оранжевого, бирюзового и голубого. Непрактичные оттенки как будто демонстрируют стремление людей наслаждаться жизнью и не задумываться о последствиях. Такие настроения продлятся в обществе до периода 80-х годов.

В 80-е происходит настоящая революция. С одной стороны, до сих пор на взлете находится культура диско со своим культом чрезмерной сексуальности, неоновых оттенков и настроением, которое можно назвать как "праздник, который всегда с тобой", с другой стороны, появляются яппи - поколение молодых американцев, которые хотят строить карьеру в больших корпорациях и зарабатывать большие деньги. Яппи тоже любят активную светскую жизнь, но череде бесконечных тусовок они однозначно предпочтут солидный костюм и дорогой фитнес-зал. Солидность - определяющее слово того периода, а лучше всего это настроение описано в фильме "Американский психопат". Модный дизайн визитных карточек, дизайнерская мебель, роскошные костюмы - яппи хотят демонстрировать свой успех, и для этого им нужны новые средства. Этими средствами становятся "солидные" цвета. В моду надолго входит монохром - черный, белый, серый и бежевый оттенки будут синонимами слова "успех". Это время подарит нам костюмы от Armani, в которые дизайнер одевал Ричарда Гира для картины "Американский жиголо", а также знаменитое бежевое пальто 101801 Max Mara. Почему именно бежевый? Как уже было сказано выше, для нового поколения молодых трендсеттеров было важно подчеркивать свою принадлежность к процветающему классу предметами премиального класса. Бежевый, как цвет чистой натуральной шерсти, приобретает вторую жизнь. Натуральность материалов, их аутентичность - вот что становится важно. Свое место среди марок первого эшелона окончательно закрепит Loro Piana - старейший в мире производитель шерсти и кашемира отныне будет ассоциироваться исключительно с элитами и соответствующим образом жизни.

Затем последуют бурные 90-е года, где минимализм Jil Sander, Helmut Lang и Issey Miyake уживается с гранжем, а потом и вовсе наступят нулевые - время китча, кэмпа, трэша и золота. И бежевый выпадет из модной парадигмы. Пока не наступит великий экономический кризис, и все в очередной раз перевернется с ног на голову. Мы уже писали о том, что наступление десятых ознаменовало конец эпохи бесконечного потребления и чрезмерности. Взамен этому пришли стили, позволяющие "закрыться" и "спрятаться" - тотальный оверсайз, нормкор, стритвир и множество других заимствований из английского языка. А следующим шагом стала так называемая "тихая" роскошь, идея которой была заимствована как раз из 80-х. Натуральность, аутентичность, неброскость, скрадывающая все излишества - бежевый и здесь оказывается к месту. Только вот если в 80-х символами этих понятий были мериносовая шерсть и кожа наппа, то сегодня ее в большей степени заменили кофейные фильтры из Инстаграма, текстурные стены и копии оверсайз пиджаков тех времен. Почему копии? Тогда подобная эстетика была распространена исключительно среди той прослойки людей - очень зажиточной и очевидно закрытой. Сегодня же "бежевая культура" пошла в массы. Учитывая события последних месяцев и надвигающуюся рецессию в экономике, можно сделать вывод, что эта волна - ни что иное как своеобразная форма эскапизма. Подражая стилистике процветающих "жировых" 80-х годов мы как будто отодвигаем от себя неприятную неприглядную реальность, в которой у большинства нет возможности приобрести шерстяные пиджаки Armani. Впрочем, благодаря технологиям и достижениям легкой промышленности, мы можем выглядеть как герои Ричарда Гира, Мишель Пффайфер и Мэг Райан и создавать свой собственный виртуальный мир "тихой" роскоши.